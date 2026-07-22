Serpientes y alacranes en la Biblia despiertan un profundo temor instintivo al evocar imágenes de veneno, traición y fuerzas oscuras. Desde el texto de Génesis hasta el Evangelio de Lucas, estos reptiles y arácnidos han fascinado a creyentes y teólogos por siglos.

La exégesis (interpretación crítica y analítica de textos sagrados) confirma que la tradición Judeocristiana ha interpretado a estas criaturas mediante un rico lenguaje metafórico. Diversos estudios bíblicos y fuentes especializadas coinciden en que la Escritura distingue claramente entre el animal biológico y la figura teológica.

Serpientes y alacranes en la Biblia: ¿simbolizan realmente al demonio? Canva

¿Representan las serpientes y alacranes al demonio en las Escrituras?

Sí, las serpientes y alacranes representan espiritualmente al demonio en pasajes clave de la Biblia, actuando como símbolos del mal, la tentación y el peligro espiritual, aunque el texto sagrado no condena a las criaturas físicas en sí mismas.

En el antiguo Cercano Oriente, la ponzoña (veneno de un animal) de los escorpiones simbolizaba el tormento interior causado por el pecado y la separación divina.

La narración del Edén introduce a la serpiente como la criatura más astuta, convirtiéndola en la encarnación del engaño. Por su parte, los alacranes aparecen en el desierto como recordatorios de la hostilidad del mundo terrenal y la prueba espiritual.

Sin embargo, atribuir una maldad intrínseca a la especie biológica es un error hermenéutico (relativo a la interpretación de textos). Dios declaró buena a toda la creación, por lo que el simbolismo maligno responde estrictamente a una categoría tipológica (estudio de símbolos bíblicos que prefiguran realidades espirituales).

Serpientes y alacranes en la Biblia: ¿simbolizan realmente al demonio? Canva

Lucas 10:19 y el verdadero significado de pisotear escorpiones

En Lucas 10:19, Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre el poder del enemigo mediante la metáfora de pisotear serpientes y escorpiones, lo que simboliza la victoria del bien sobre la opresión espiritual.

Este versículo no constituye una invitación a manipular animales ponzoñosos de forma literal o imprudente. La antropología (estudio de la naturaleza humana) bíblica muestra que el texto se refiere al triunfo moral sobre las acechanzas del maligno.

Al enviar a los setenta y dos discípulos, el Maestro utiliza elementos cotidianos del entorno palestino para ilustrar que las fuerzas del mal, por muy amenazantes que parezcan, están sujetas al poder divino.

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La serpiente de bronce: el sorprendente símbolo de salvación

La serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto representa la curación divina y la prefiguración de Jesucristo en la cruz, transformando un símbolo de muerte en un instrumento de vida.

En el libro de Números, cuando el pueblo sufría por mordeduras letales, Dios ordenó elaborar una figura de bronce. Quien la miraba con fe quedaba sano del veneno mortal.

El propio Evangelio de Juan retoma esta imagen al afirmar que el Hijo del Hombre debía ser levantado igual que la serpiente en el madero. Así, la teología cristiana demuestra que un símbolo comúnmente asociado al mal puede ser redimido para proclamar la salvación.

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¿Cómo interpretar hoy la simbología bíblica de las criaturas?

La simbología bíblica de estas criaturas debe interpretarse desde una perspectiva espiritual y pedagógica, reconociendo el contexto sociocultural en que fueron redactados los libros sagrados para no caer en supersticiones.

Los autores sagrados recurrieron al ecosistema que los rodeaba para transmitir lecciones morales profundas. En zonas áridas, el encuentro con un escorpión representaba un peligro imprevisto y doloroso, ideal para ilustrar los ataques invisibles del alma.

Discernir entre la alegoría (representación de ideas abstractas mediante figuras) y el objeto real permite apreciar la fauna silvestre como parte del equilibrio natural, sin cargar a los animales con culpas demoníacas o estigmas místicas.

Entender las metáforas bíblicas nos libera del miedo irracional y nos invita a cultivar un conocimiento más maduro de la fe y de la naturaleza. Te invitamos a profundizar en la lectura reflexiva de los textos sagrados con criterio y apertura mental.