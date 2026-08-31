El Globo Flotando llega al Teatro Benito Juárez

La obra de teatro “El Globo Flotando” llegará a la cartelera de la Ciudad de México (CDMX) para invitar a las familias a reflexionar sobre la imaginación, la memoria y las formas de amar.

La obra escrita por Alberto Rojas Apel y dirigida por Juan Carlos Roldán tendrá una breve temporada en el Teatro Benito Juárez.

Las funciones se llevarán a cabo los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre de 2026 en punto de las 13:00 horas.

La puesta en escena de la compañía El espejo teatro sigue los pasos de Eloy, un niño de ocho años que juega a ser un intrépido investigador privado junto a su padre.

Sin embargo, un incidente inesperado con un globo alterará las reglas de su aventura dominical y transformará su relación afectiva.

La trama plantea que los momentos de complicidad son esenciales para aprender a soltar y construir recuerdos que trascienden el tiempo.

Elenco de la obra

El elenco artístico está conformado por las interpretaciones de Sofía Beatriz López, Gastón Yanes y Enrique Monzuazo.

La producción cuenta además con la música original de Mauricio García de la Torre, interpretada en vivo por Andrea Robledo.

El diseño de iluminación y vestuario corre a cargo de Ricardo García Luna, bajo la producción ejecutiva de Isaías Avilés.

El recinto teatral se encuentra ubicado en la calle Villalongín 15 en la colonia Cuauhtémoc.

Las entradas para la obra ya se pueden adquirir en taquillas y a través del sistema Ticketmaster.