Muere Antonio Lobo Antunes, la voz intensa de las letras portuguesas

El novelista falleció ayer a los 83 años, dejando unos 40 libros que hurgan en temas como la memoria, la violencia y las heridas históricas

“Yo no busco nada al escribir. Espero que venga el milagro, unas veces llega, otras no. Cada vez hago menos preguntas. Creo que ya no soy más el autor de lo que escribo. Me dictan”, comentó en una entrevista que dio a Excélsior en exclusiva.

El novelista que murió ayer a los 83 años, considerado uno de los grandes de las letras portuguesas, recordó en una larga charla, sin prisas, su amor por México y su música, la calidez de su gente y su enamoramiento de la obra de Juan Rulfo.

En esa casa lusa de capítulos blancos con pensamientos escritos en inglés, tapizada en sus dos pisos de libros, pinturas y dibujos, Lobo Antunes había superado tres cánceres sin dejar de escribir, hasta que ayer advirtió lo detuvo, confirmaron las editoriales que publicaron sus más de 40 libros: Dom Quixote, Penguin España y Grupo Planeta.

El ganador de premios como el Camões de Literatura Portuguesa y el FIL de Literatura en Lenguas Romances exploró en su obra temas como la memoria, la violencia y las heridas históricas.

El licenciado en Medicina, con especialidad en Psiquiatría, participó en la última fase de la guerra de liberación colonial de Angola, entre 1970 y 1973, lo que marcó su vida y su obra.

Portugal decretó ayer Día de Luto Nacional por el fallecimiento del autor de Memoria de elefante (1979) y La última puerta antes de la noche (2018), su primer y último libros, quien fue un constante candidato al Nobel de Literatura.

“Lamento mucho la muerte de António Lobo Antunes, creador de una obra extraordinaria e incontenible”, apuntó ayer el escritor portugués José Luís Peixoto en su cuenta de Facebook.

En México, se dolieron por la muerte de Lobo la UNAM, la FIL Guadalajara y diversos narradores.

“Es un autor primordial, único en su especie, poseedor de una voz de voces, devenida en una de las escrituras más bellas y confrontadoras de la historia de la literatura y de nuestro momento presente”, dijo David Miklos.

“En los 90, cuando todo era mejor, descubrí los libros de Lobo Antunes. Manual de inquisidores, Fado alejandrino o Auto de los condenados impresionaron. A él lo conocí en la Feria de Guadalajara en 2007… En corto era campechano, algo malicioso, muy cortés. ‘Qué grande fuiste, Lobo’, indicó Antonio Ortuño.

Y Claudia Hernández de Valle-Arizpe destacó que era un “escritor obsesivo, artífice de la lengua, novelista-poeta (en el fue posible). Un hombre duro, difícil, intenso (como sus crónicas y novelas). Un autor universal que diseccionó los efectos devastadores de la guerra en el alma humana, pero sin soltar nunca la belleza”.

LUTO EN PORTUGAL

• Ganador del Premio Camões de Literatura Portuguesa.

• Ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

• Estudió Medicina con especialidad en Psiquiatría.

• Autor de Memoria de elefante (1979) y Manual de inquisidores (1976), entre otros.

