Malinali Yuma, la artista que lleva la espiritualidad indígena al arte contemporáneo

Malinali Yuma García Díaz nació en Guelatao de Juárez, en 1989, y desde esa pequeña comunidad serrana, cuna del Benemérito de las Américas, ha proyectado su arte, en el que fusiona el simbolismo ancestral con la estética contemporánea. Para esto, integra elementos como la geometría sagrada, la medicina tradicional y las mitologías indígenas, con lo cual genera piezas que comunican espiritualidad.

Yuma (hija del gran jefe, en idioma sioux) Díaz es artista multidisciplinaria, comunicóloga social y promotora cultural. Desde muy joven ha recorrido espacios comunitarios y urbanos en México y en el extranjero, impulsando procesos creativos con impacto social, especialmente entre mujeres y jóvenes.

En entrevista con Excélsior habla con pasión de Guelatao, y lo fundamental que fue para su desarrollo artístico y su educación de niña para estar en contacto con expresiones de artes plásticas, cine y fotografía, resultado de un movimiento artístico y cultural que surgió en los años 80 con la Trova Serrana, encabezada por el antropólogo, compositor y cantante Jaime Luna, mientras que Víctor García, padre de Yuma, participó en la creación de la Organización para la defensa de los recursos naturales de la Sierra Juárez.

Yuma expone que la Trova Serrana impulsó el proyecto Comunalidad en el cual se involucró a todos los niños y los niñas de Guelatao “de ahí se fue creando en todos nosotros, en mi generación, el amor por la cultura, el arte por las expresiones comunitarias, sobre todo por defender nuestra cultura”.

Fue, a los 10 años, cuando tuve mi primer acercamiento con la pintura, con el óleo y el acrílico, desde entonces a la fecha”, refiere la artista.

Considera que actualmente toda su generación ha creado un movimiento muy interesante y que tiene una voz muy fuerte. “Aunque Guelatao es un municipio de 400 personas, tenemos la fortuna y atesoramos Cine Too, un proyecto del pueblo, el cine pequeñito o cine encantado, y en su momento se contó con la hoy extinta Estéreo Comunal”.

La obra de Yuma Díaz se ha exhibido en escenarios internacionales como París, Bogotá, Doha y la Ciudad de México. En el 2023, su pieza, El festejo de Centéotl fue la imagen oficial de la Guelaguetza, obra que retoma valores identitarios.

En 2025 la artista presentó su producción en el marco del evento internacional Celebrando Latinas, que se presentó en agosto en el recién inaugurado Gaylord Pacific Resort & Convention Center de Chula Vista, California.

Además, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), Yuma Díaz presentó su muestra de pintura y gráfica Malinali, que culminó en enero de 2026, para después itinerar a Europa.

A finales de febrero, en París, Francia, a invitación de Éditions Belin, una de las editoriales más antiguas y prestigiosas, la artista de Guelatao presentó tres páginas ilustradas por ella, explicando el arte contemporáneo oaxaqueño y la mitología del Anáhuac para que los jóvenes de secundaria franceses entiendan la cultura del México actual, en español.

Por otra parte, debido a la guerra en Oriente Medio, la participación de Malinali Yuma en el Arte Fest International, en Dubái, la capital de Qatar, programada del 13 al 15 de marzo, en donde habría de exponer su obra, se pospuso tras el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Nunca quedo totalmente satisfecha con lo que hago, siempre siento que le hace falta algo más. Eso es lo que me ha motivado a buscar nuevas técnicas y formas de expresión. Siempre estoy tratando de buscar el origen en todo y regresar a nuestra a raíz”, asegura.

El arte no sólo decora: sana, reconstruye y da voz. En cada trazo vive la memoria de quienes vinieron antes y el sueño de quienes vendrán después”, concluye Yuma Díaz.

