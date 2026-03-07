Un holograma permitirá dialogar con Gerardo Murillo en El Colnal

El pintor Gerardo Murillo, Dr. Atl, (1875-1964) regresará a El Colegio Nacional (Colnal) para conversar con los espectadores del siglo XXI; y lo hará a través de un holograma realizado por el artista transdisciplinario Enrique Rosas.

Arquitecto y tecnólogo especializado en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, Rosas proyectará una holografía, concepto con el que denomina a la unión de investigación documental, arte e inteligencia artificial, el próximo miércoles 11 de marzo a las 18:00 horas, en el Aula Mayor del Colegio Nacional.

La actividad es parte de la mesa Conversaciones con el Dr. Atl, que coordina el arquitecto Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional, organizada para conmemorar el 61 aniversario del fallecimiento del apasionado de la vulcanología que “sigue generando diálogos e investigaciones”.

En el marco de la exposición Dr. Atl. Éste es mi verdadero nombre’ que se exhibe actualmente, hemos organizado distintas sesiones en torno a la obra de este gran pintor, una figura que cultivó muchas otras disciplinas”, explica Leal.

Detalla que los asistentes tendrán “una relación muy particular con el Dr. Atl, porque, a través de inteligencia artificial y con el apoyo de Enrique Rosas, podremos entablar una conversación con él y el público podrá hacerle preguntas sobre distintos temas y él responderá”.

La conversación con la holobiografía será posible gracias a que se le nutrió con información biográfica del Dr. Atl, sus archivos documentales y fotografías, a las que Rosas añadió movimiento.

En la animación, el autor de Cómo nace y crece un volcán: el Paricutín aparece a todo color, con su barba revuelta, usando un saco de lana y una camisa de franela, y anuncia: “El prodigio de la tecnología me traerá –¡oh, contrariedad!– de vuelta a El Colegio Nacional, en esta dimensión, para dialogar en tiempo real con ustedes”.

