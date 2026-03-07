Retratan instantes irrepetibles del día a día; inauguran exposición

Para visibilizar el trabajo que las mujeres mexicanas desarrollan al hacer fotografía de calle y fotografía documental, hoy a las 16:30 horas se inaugura la cuarta edición de la exposición Fotógrafas de la vida cotidiana en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Curada por Sunny Quintero en colaboración con Mexican Women Photographers, esta muestra reúne el trabajo de 100 fotoperiodistas seleccionadas y la participación de Colombia como país invitado.

En Fotógrafas de la vida cotidiana se podrán apreciar imágenes que atraviesan la experiencia humana, como el ocio, la fiesta, la fe, el trabajo, el traslado, el juego o la protesta, capturadas por miradas atentas que detienen instantes irrepetibles y revelan la tensión entre lo que se ve y lo que permanece fuera del encuadre.

Desde 2023, Mexican Women Photographers realiza anualmente una convocatoria dirigida a mujeres mexicanas radicadas dentro o fuera del país, con el propósito de integrar una muestra colectiva en torno a la vida cotidiana. A través de este proyecto se ha consolidado una red de apoyo y colaboración entre fotógrafas de distintas latitudes, generando espacios de exhibición, encuentro y profesionalización.

Más allá de entender la fotografía de calle como un simple registro de lo cotidiano, esta exposición propone una mirada profunda, ya que cada autora construye una cartografía de sus espacios, donde lo cotidiano se transforma en territorio de observación y sentido.

Fotógrafas de la vida cotidiana permanecerá abierta hasta el 12 de abril en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes.

VIDEOINSTALACIÓN QUE EVOCA EL PASADO

El Museo Amparo inauguró la videoinstalación Hotel Aporia (2019) del artista singapurense Ho Tzu Nyen. La pieza, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es una posada japonesa en donde se aprecian conversaciones entre distintas figuras a través del tiempo para explorar el momento histórico de Japón en el que el nacionalismo convergió con los intereses imperiales.

