La Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza 

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) estrenó la temporada de Misantropías, un homenaje al actor, dramaturgo, docente y director de escena Héctor Mendoza Franco (1932-2010), en el Teatro Julio Castillo.

Dirigida por Luis de Tavira y con las actuaciones de Luis Rábago, Arturo Beristain, Octavia Popesku y Marissa Saavedra, esta pieza forma parte de la línea curatorial Patrimonio dramático nacional de la CNT

Al finalizar la puesta en escena, Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro destacó que: “Es un momento en el que podemos recordar la figura de alguien que no sólo ha sido un grandísimo artista del teatro nacional como autor y como director, sino quien además es responsable de la formación de una parte enorme de la gente de la Compañía y de la gente que trabaja en el teatro”, aseguró.

Cano reiteró que Héctor Mendoza dejó un legado impresionante, quizá no siempre con la consciencia de los alumnos “y por eso es importante decirlo, en la mayoría de las escuelas y la formación de este país en donde se sigue aplicando la metodología del maestro Héctor Mendoza”.

Rodrigo y Hernán Mendoza, hijos del homenajeado, agradecieron las muestras de cariño hacia su padre.

Lo recordamos como un extraordinario maestro de actuación, era un director que enfocaba todo su talento y su conocimiento para que los actores y actrices se lucieran, todo estaba basado en la actoralidad; como dramaturgo no pudo evitar vender su teoría de la actuación, se los agradezco”, expresó Hernán Mendoza.

ARTE TEXTIL DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Con la participación de 41 artesanas de 12 pueblos indígenas, ayer inició la feria Mujer Artesana, en el Museo Nacional de las Culturas Populares.

Entre textiles, huipiles, rebozos y piezas únicas y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, se difunden y promueven hasta el domingo, 8 de marzo, técnicas artesanales realizadas por mujeres.

Foto: Cortesía SC

-De la Redacción

