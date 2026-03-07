Elena Poniatowska sugiere a las escritoras que crean en sí mismas

La escritora Elena Poniatowska (1932) reapareció ayer risueña, lúcida, bromista, en la inauguración de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco), tras la noticia falsa de su muerte que se propagó en redes sociales el pasado 18 de febrero.

De vestido blanco y un cordón amarillo en el pelo, la narradora mexicana de origen francés cortó el listón del encuentro librero que tiene a Reino Unido como país invitado de honor, junto con Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Aunque no habló durante la ceremonia, la novelista y cuentista ofreció una breve rueda de prensa al final, en la que reflexionó sobre su salud, la mujer y la muerte.

La muerte en sí, el acto de morir, no me da miedo; pero sí me da miedo dejar a mis hijos, a mis amigos”, confesó.

Voy a cumplir 94 años en mayo, así que es un privilegio vivir tanto. Claro que sientes que todavía hay sol en las bardas, todavía hay luz, pero ya se está bajando. De salud estoy bien, porque puedo leer, trabajar. Hago todo lo que hacemos todos los días y todas las noches”, agregó.

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, Poniatowska se ratificó como una feminista.

Totalmente, admiro mucho a las feministas y me siento muy ligada a las mujeres de México. A las escritoras les digo que sigan, que trabajen, que crean en sí mismas, que no lo vayan a dejar, que tienen muchísimo qué decir; que todavía hay grandes zonas en México sin explorar y grandes zonas en nosotras mismas que no hemos descubierto, no hemos presentado”.

Añadió que desea que “la mujer llegue a los puestos más importantes. Me preocupa que se le margine; que, a pesar de tantos aditamentos y tecnologías nuevas para hacer las labores de la casa, ellas tengan que usar todavía la escoba y el recogedor. Quisiera que sepan lo que es la soledad y no le teman”.

La autora de El amante polaco tendrá una participación destacada en la Filco, que hoy contará con la presencia del escritor Pablo Villalobos y el arqueólogo Eduardo Matos. Y, a las 20:00 horas, en el escenario Frida Kahlo, el periodista Humberto Musacchio recibirá el premio de Periodismo Cultural Filco 2026, que reconoce su trayectoria.

En la ceremonia estuvieron presentes Rachel Brazier, embajadora adjunta de Reino Unido en México, el alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez y el presidente y fundador de Feria Internacional del Libro de Coyoacán, Gerardo Valenzuela; además de los diferentes representantes de las instituciones invitadas de honor.

cva*