Sus pies danzaron sobre las cenizas de Auschwitz para salvar su vida, pero fue su mente la que finalmente conquistó la libertad absoluta. Hoy, el mundo se despide de una de las luces más brillantes que surgieron de la oscuridad del siglo XX.

De acuerdo con la confirmación de la editorial Penguin Random House, Edith Eger falleció a los 98 años de edad. Su partida marca el cierre de un capítulo vital en la narrativa de supervivencia y la psicología clínica moderna.

Muere Edith Eger, la autora de 'La bailarina de Auschwitz' que transformó el horror en libertad Canva

¿Quién fue Edith Eger y por qué su fallecimiento conmueve al mundo?

Edith Eger fue una psicóloga húngara, superviviente del Holocausto y autora del bestseller 'La bailarina de Auschwitz'. Su vida simboliza la victoria de la resiliencia (capacidad de superar traumas graves) sobre la destrucción y el odio sistemático.

A los 16 años, fue enviada a Auschwitz, donde sus padres fueron asesinados. Sobrevivió gracias a su talento para el ballet y, décadas después, se convirtió en una eminencia de la psicología, ayudando a otros a escapar de sus propias prisiones mentales.

Muere Edith Eger, la autora de 'La bailarina de Auschwitz' que transformó el horror en libertad Canva

El legado literario de la autora de 'La bailarina de Auschwitz'

'La bailarina de Auschwitz' (conocido originalmente como The Choice) es una memoria que fusiona la biografía con la terapia de libertad. Publicado cuando Eger tenía 90 años, se convirtió en un fenómeno global de ventas y sanación.

A diferencia de otros relatos de la Shoah (término hebreo para el Holocausto), la obra de Eger se centra en el presente del lector. Su segundo libro, 'En la cocina de la inmunidad', reforzó su mensaje sobre el poder de la elección consciente.

¿De qué murió Edith Eger este 28 de abril de 2026?

Edith Eger falleció por causas naturales asociadas a su avanzada edad, en la tranquilidad de su entorno familiar. Aunque su salud se había vuelto frágil, mantuvo su lucidez y su mensaje de esperanza hasta sus últimos días.

Su muerte se produce en un contexto donde los testimonios directos del Holocausto son cada vez más escasos. Por ello, historiadores y líderes mundiales han destacado la importancia de preservar sus enseñanzas sobre la dignidad humana y el perdón absoluto.

Muere Edith Eger, la autora de 'La bailarina de Auschwitz' que transformó el horror en libertad Canva

La conexión entre Edith Eger y la psicología de la resiliencia

La doctora Eger no solo narró el horror, sino que desarrolló un enfoque terapéutico basado en la libertad interior. Como discípula de Viktor Frankl, aplicó la logoterapia (psicoterapia que se centra en el sentido de la existencia) en miles de pacientes.

Trabajó extensamente con veteranos de guerra y víctimas de abuso, demostrando que el trauma no es una sentencia de por vida. Para ella, el perdón no era un regalo para el opresor, sino un acto de liberación para la propia víctima.

Un mensaje de esperanza: "La libertad es una elección"

El núcleo del pensamiento de Eger reside en que no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo procesarlo. Esta premisa la convirtió en una conferencista solicitada por las organizaciones más prestigiosas del mundo.

A menudo mencionaba que "la mayor prisión está en tu mente y la llave la tienes en tu bolsillo". Ese enfoque pragmático y a la vez místico la hizo conectar con las nuevas generaciones a través de plataformas digitales.

Muere Edith Eger, la autora de 'La bailarina de Auschwitz' que transformó el horror en libertad Canva

Eger hablaba con una voz coloquial-elegante, capaz de discutir el horror nazi y la belleza de un paso de baile en la misma frase. No evitaba el dolor, pero se negaba a habitar en él de forma permanente.

Su glosario vital incluía la disociación (proceso mental de desconexión con el entorno presente) como herramienta de supervivencia inicial. Sin embargo, su maestría radicó en enseñar a sus pacientes a reconectar con la realidad desde el amor y no desde el miedo.

Edith Eger nos deja un mapa detallado para salir de la oscuridad. Su partida física es un recordatorio de que nuestra única obligación es ser libres y honrar la vida con cada decisión. Hoy, el mejor tributo es elegir la esperanza sobre el rencor.