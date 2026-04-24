El olor a cuero viejo mezclado con cerveza derramada impregna el aire dentro de un Cadillac ruidoso que atraviesa las afueras de la CDMX, cargando más fantasmas que pasajeros...

Satélite de Alonso Burgos, esta obra es un "exorcismo" literario que explora cómo la identidad se construye sobre hogares que ya no existen.

El trasfondo oculto de Satélite de Alonso Burgos

La novela sigue a Dante, un joven atrapado en el recuerdo de hogares perdidos y una relación asfixiante con su padre, mientras conduce un auto que simboliza un lujo decadente.

El Cadillac es el coche del padre... un tipo de coche que asocio con cierta tensión generacional", explica Burgos sobre el vehículo que funciona como eje central de la trama.

Este automóvil no es solo transporte; es el contenedor de una "melancolía y una constante tristeza" por todo aquello que fue y que el protagonista no puede recuperar.

"Satélite" de Alonso Burgos: el viaje místico por la memoria y el desastre Canva

Análisis de los detalles más perturbadores de la historia

El protagonista de Satélite vive obsesionado con la destrucción, construyendo su identidad sobre la pérdida consecutiva de varios hogares y el trauma de un sismo devastador.

El Cadillac se convierte en un personaje ruidoso que destila tensión; es la herencia de un padre difícil con quien Dante mantiene una relación cargada de deudas emocionales.

A lo largo de la narración, el autor nos sumerge en un estado donde el presente parece una meta prohibida para quien solo sabe mirar hacia los espejos retrovisores.

Dante piensa que haber tenido momentos radiantes en el pasado significa que las cosas nunca volverán a ser tan buenas", confiesa el autor sobre la psicología de su personaje.

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¿Qué hay de cierto en el caso real de Satélite?

Aunque es ficción, Alonso Burgos ha revelado que el proceso de escritura fue una forma de "extraer la piedra de la locura" y separar su propia mirada melancólica de la del libro.

Dante comenzó siendo un reflejo casi exacto del autor, compartiendo vivencias en Berlín y México, hasta que el proceso de edición permitió que el personaje cobrara vida propia.

La novela integra el sismo como un evento histórico real que funciona como motor de la destrucción interna, validando la vulnerabilidad de la memoria colectiva en México.

La memoria es menos confiable de lo que pensamos", afirma Burgos, subrayando que el pasado siempre regresa a nosotros de una manera desgastada y convertida en ruina.

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Opinión experta: ¿Por qué esta historia se volvió viral?

La obra ha capturado la atención porque aborda la memoria no como un archivo fiel, sino como una ciudad imposible construida con pedazos de otros lugares y tiempos.

El lector se identifica con Dante porque todos hemos intentado regresar a un sitio que ya no existe, descubriendo que la nostalgia puede ser tanto una carga como una liberación.

Burgos logra que la melancolía sea una experiencia sensorial, donde el Cadillac es el único puente entre la realidad y el olvido.

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Satélite de Alonso Burgos es una lectura obligada para quienes buscan entender la nostalgia moderna y se encuentra disponible en las principales librerías y plataformas digitales.

Es un libro que te obliga a cerrar la puerta del coche y preguntarte si realmente estás manejando tu propia vida o solo los restos de una historia ajena.

La memoria es un plano imposible que mezcla ciudades y afectos rotos. Al final, como dice el autor, la nostalgia no debería ser un impedimento para entregarse y disfrutar el presente.