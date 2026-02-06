Muere Antonio Sedano (1938-2026); creó puentes entre pintura y reflexión

La familia del pintor Antonio Sedano anunció ayer el sensible fallecimiento del artista de “profunda vocación histórica y social, cuya obra dejó una huella singular en la interpretación plástica de la Revolución mexicana y de los personajes que marcaron ese periodo fundamental del siglo XX”, entre otros temas.

A lo largo de su trayectoria, Sedano desarrolló un lenguaje pictórico personal, comprometido con la memoria y la identidad, en el que figuras revolucionarias y escenas de transformación social ocuparon un lugar central.

Su pintura destacó “por una mirada sensible y reflexiva sobre los procesos históricos y humanos, alejándose de lo anecdótico para profundizar en el simbolismo y la fuerza narrativa de sus personajes”, destacaron.

Nacido el 24 de septiembre en 1938 en Santander, España, ciudad con la que mantuvo siempre una estrecha relación artística y emocional, Sedano encontró en ella un referente constante de su formación y de su vínculo con el arte.

Esta relación quedó reflejada en el mural de la bahía de Santander realizado en Talavera Uriarte, una obra que une tradición cerámica y mirada pictórica, y que actualmente se exhibe en el restaurante El Puntal, como testimonio visible de ese lazo entre el artista y su ciudad de origen.

Con su fallecimiento en la Ciudad de México el día 28 de enero de 2026, a los 88 años de edad, el mundo del arte da el adiós a “un creador cuya obra contribuyó a tender puentes entre la historia, la pintura y la reflexión social, y cuya memoria perdurará a través de sus lienzos”, destacan.

Obras destacadas y legado

Mural de la bahía de Santander: Una de sus obras más emblemáticas fuera del lienzo, realizada en cerámica de Talavera Uriarte. Actualmente se exhibe en el restaurante El Puntal del Norte en la Ciudad de México y rinde homenaje a su tierra natal.

Zapata: La mirada de México: Una exposición compuesta por 38 óleos presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que profundiza en la figura mítica del caudillo del sur.

De Zapata a César Chávez: Conjunto pictórico que refleja más de 30 años de investigación sobre la vida y lucha de personajes históricos.

*mcam