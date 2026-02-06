El minimalismo de Richard Serra dialoga con la geología desértica de Brouq, Qatar

La reserva natural de Brouq es el escenario de la obra monumental East-West/West-East, proyecto del escultor estadunidense Richard Serra (1938-2024), considerada la génesis del programa de arte público en Qatar, que actualmente supera las cien piezas.

La instalación consta de cuatro placas de acero situadas en un valle que, en tiempos geológicos, estuvo sumergido bajo el océano.

Sebastián Betancur, responsable del departamento de Arte Público de Qatar Museums, aseguró que East-West/West-East (2014) tiene “un tinte místico y personal”.

En la búsqueda del lugar perfecto para East-West/West-East

En entrevista con medios de comunicación latinoamericanos, Betancur relató que Serra fue invitado por la jequesa (Sheikha) Al-Mayassa para hacer un proyecto en el desierto.

Durante años, el artista recorrió el desierto acompañado por el arqueólogo qatarí Faisal Al-Naimi. Tras rechazar múltiples ubicaciones, Serra finalmente señaló un valle y exclamó: “Este es el lugar”. Para sorpresa del creador, Al-Naimi le confesó que en ese sitio él jugaba en su infancia.

Durante sus visitas, Al Mayassa Bint Hamad bin Khalifa Al Thani le dice, “¿Por qué no haces algo en el desierto? Hagamos algo en el desierto. Ella lo conecta con nuestro jefe de arqueología, que es Faiza Al-Naimi, un hombre de la tribu el Naimi, que se expande por toda la península árabe, pero en Qatar ellos han vivido tradicionalmente en estas tierras”, relató.

Una conexión visual con el paisaje

El encargado explicó que la instalación recorre 1.6 kilómetros. Detalló que las cuatro placas verticales de acero no están ubicadas a distancias matemáticas exactas, sino situadas según la conexión visual con el paisaje.

Aunque parecen enterradas en la arena, están sostenidas por bases de acero conectadas a enormes fundaciones de concreto como ‘pies de elefante’”.

Betancourt enfatizó que la obra no sólo ocupa el espacio, sino que restaura visualmente el nivel original del suelo, antes de que la erosión esculpiera el valle en el corazón de la península de Qatar.

Esta es la segunda escultura monumental de Serra en Qatar, tras Middle East 7 (2011).

*mcam