Centro de la imagen: se podrá consultar el acervo fotográfico 

Con la misión de resguardar y valorar la memoria visual de México y del mundo, el Centro de la Imagen abre al público, a partir de este sábado y en el marco de la Semana del Arte, su Centro de Documentación, “un espacio que alberga una gran variedad de documentos históricos y contemporáneos primordiales para el estudio de la fotografía”.

El Centro de Documentación se creó para organizar el material con el que ya se contaba y, a partir de 2005, integrar el acervo del Consejo Mexicano de Fotografía, informó el organismo.

Era un espacio reservado cuya tarea en la actualidad es ordenar los materiales y crear estrategias para preservar nuevos acervos, incluidos aquellos que son nativos digitales”, explicaron.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, consideró que “la apertura del espacio a todo el público reafirma la vocación del Centro de la Imagen de conservar y compartir la historia fotográfica de nuestro país y del mundo; así como preservar la memoria visual de México, un patrimonio documental activo y una fuente valiosa para abordar y comprender la historia y la construcción de la cultura visual”.

La coordinadora de acervos del Centro de la Imagen, Mariana Huerta, agregó que esta nueva etapa del Centro de Documentación representa una reactivación, ya que desde el nacimiento de la institución, en 1994, existe el compromiso de recabar, organizar y conservar información especializada.

El Centro de la Imagen, ubicado en la Ciudadela (Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico), fue fundado en 1994 como parte de la entonces red de espacios culturales del Conaculta —hoy Secretaría de Cultura— y resguarda uno de los acervos especializados en fotografía más relevantes del país.

De acuerdo con información institucional difundida en Excélsior, su Centro de Documentación concentra más de 30 mil piezas, entre libros especializados, catálogos nacionales e internacionales, revistas, archivos hemerográficos, documentos históricos y fondos fotográficos clave para el estudio de la imagen en México.

Destaca la integración del archivo del Consejo Mexicano de Fotografía, organismo fundamental en la profesionalización del medio durante la segunda mitad del siglo XX, así como el desarrollo de estrategias de preservación digital acordes con lineamientos internacionales de conservación, ante el crecimiento de acervos nativos digitales.

Las consultas del acervo se realizarán de lunes a jueves, con previa cita.

«pev»