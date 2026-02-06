La British Library protege joyas de música mexicana

Más de 150 documentos de música mexicana del siglo XVIII a inicios del XX fueron digitalizados e ingresados a la British Library como parte del proyecto Tesoros musicales mexicanos, que dará libre acceso a partituras, libretos y manuscritos de compositores como Antonio Juanas, Cenobio Paniagua, Melecio Morales, Ángela Peralta, María Pérez Redondo; así como una misa dedicada a Maximiliano de Habsburgo, entre otros músicos famosos, desconocidos y libretos inéditos de zarzuelas.

Revela a Excélsior César Moreno Zayas, investigador, coordinador del proyecto y director de Ópera en Movimiento, que anunciará este proyecto el 9 de febrero, a las 17:00 horas, con la apertura de la exposición virtual Tesoros musicales mexicanos, que exhibirá 30 materiales de este acervo e iniciará una serie de charlas en línea.

La primera será Conservando lo efímero. La ópera como objeto de documentación, el 10 de febrero, a las 15:00 horas, con la investigadora Enid Negrete. Continuará con Archivos digitales: nuevos espacios para la musicología latinoamericana, el 11 de febrero, a las 13:00 horas, con Francesco Milella González; y cerrará con Entre interpretar y coleccionar, 22 años tras las pistas de la guitarra de siete órdenes en México, con el guitarrista Jorge Martín Valencia.

¿Cómo nació esta iniciativa?, se le pregunta a César Moreno. “La British Library tiene una convocatoria de apoyo dedicada a digitalización de archivos. Nosotros participamos en 2022 y, en 2023, nos dieron el apoyo para realizar esta digitalización. Y fue así como, junto con el musicólogo Emmanuel Pool y su archivo estuvimos digitalizando más de 150 documentos que van del siglo XVIII a inicios del XX, relacionados con aspectos vocales y música para piano, polkas, misas, arias de ópera, libretos de zarzuela, métodos de canto y otros materiales.

Todo esto se catalogó, se envió a la British Library con archivos en muy alta calidad y ellos lo ingresaron a su página —como acervo número 1550—, donde es de libre acceso para todo el mundo, así que ya tenemos un archivo musical mexicano para que todo mundo lo pueda usar, interpretar e investigar desde ahora”, expone.

¿Qué información incluyen los documentos ya clasificados? “La descripción menciona qué lenguas se usan. En nuestro caso, por ejemplo, hay mucho material en español, latín, francés, italiano e inglés. También se indica si es una partitura orquestal, si es para piano o si son partichelas… Fueron más de 150 documentos que dieron poco más de 2 mil 200 imágenes que ya se subieron a la página de la British Library; y para promocionar este material haremos una exposición virtual en la página de Ópera en Movimiento, donde mostraremos algunas imágenes”.

¿Qué documentos exhibirán en la muestra? “Serán 30, por ejemplo, algunas portadas de obras para piano, polcas, arias, obras de Luis Baca, como su Ave María; de Julio Morales, marchas dedicadas a Miguel Hidalgo y a Benito Juárez; un fragmento de la partitura de la misa dedicada a Maximiliano, obras virreinales y elementos de canto de Cenobio Panigua que muestran las técnicas, de enseñanza; así que es un acercamiento panorámico a la riqueza de este archivo que nos puede ayudar a entender mejor el proceso histórico, musical y social de México”.

¿Cuál es la expectativa del proyecto? “Lo que queremos es que más archivos se interesen en este trabajo y seguir colaborando con la British Library para digitalizar otros proyectos. Por ejemplo, podemos acercarnos a catedrales como la de Durango, Zacatecas o a instituciones musicales como el Conservatorio de Querétaro, que resguardan acervos del XVIII o XIX”.

¿Por qué es necesario impulsar la digitalización de estos acervos? “Es necesario para prevenir su pérdida, en caso de que enfrente algún incendio, huracanes, terremotos o de que se venda o se malbarate”.

¿Cómo evitar que el archivo digital se pierda? “Para prevenir la pérdida, la Biblioteca Británica pide que esté en tres discos duros. Uno se manda a Londres, otro se queda con el dueño del archivo —en este caso Emmanuel Pool—, y el otro lo guarda Ópera en Movimiento, así que, en caso de daño o pérdida de uno de los archivos, existen dos respaldos más para rescatar esa información”, destaca.

Finalmente, César Moreno asegura que existe mucha gente interesada en saber más de la historia musical de México, pero muchas veces es difícil encontrar o acceder fácilmente a esa información.

Así que este esfuerzo lo que busca es poner un granito de arena para facilitar el acceso a este material para que intérpretes, guitarristas, pianistas y todos los interesados puedan acceder a este material con un simple acceso a internet”.

*mcam