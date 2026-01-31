Museo Regional Michoacano, 140 años de estudiar y difundir el legado cultural

Considerado el recinto cultural más antiguo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Regional Michoacano (MRM) Dr. Nicolás León Calderón, fundado en 1886, celebró su 140 aniversario con actividades artísticas y culturales gratuitas.

El acto conmemorativo, que tuvo lugar ayer, estuvo presidido por el director del Centro INAH Michoacán, Marco Antonio Rodríguez; la secretaria estatal de Cultura, Tamara Sosa; y el titular del repositorio, Jaime Reyes.

Durante casi siglo y medio, el MRM ha logrado articular una colección paleontológica, arqueológica, histórica y artística compuesta por 6 mil piezas, de las cuales 2 mil se encuentran exhibidas en sus 12 salas, espacios que relatan la historia de la entidad, desde la época prehispánica hasta principios del siglo XX.

Dichos objetos han sido recuperados en trabajos de investigación, exploración y de salvamentos arqueológicos realizados en la región, en los primeros años de la década de 1900, relató Reyes Monroy.

La historia del MRM es reflejo de la profesionalización de su administración, la organización de su acervo y museografía. Asimismo, ha sido un espacio que ha promovido la investigación y la difusión del patrimonio cultural de los michoacanos”, sostuvo.

Una nutrida oferta de actividades académicas, artísticas y educativas

Además de la exposición permanente, el funcionario señaló que el museo cuenta con una nutrida oferta de actividades académicas, artísticas y educativas, con la cual se ha promovido la visita anual de alrededor de 18 mil personas.

Entre los servicios que el museo brinda al público destaca el archivo histórico, que documenta la memoria de la entidad, desde el siglo XVI hasta el siglo XX; así como una biblioteca especializada en historia, antropología y arqueología.

Relativo a las actividades que acompañan esta conmemoración, Reyes Monroy comentó que el pasado 22 de enero se inauguró la exposición temporal LiberArte, compuesta por 25 pinturas que abordan la naturaleza y la obra abstracta-figurativa, autoría del artista Víctor Hugo Barriga Guzmán, la cual permanecerá exhibida hasta finales de febrero.

Detalló que el 27 de enero tuvo lugar un festival cultural, en el que participaron creadores multidisciplinarios locales. Al siguiente día, se abrió al público la exhibición Retrospectiva, con 30 piezas que dan cuenta de la trayectoria profesional de su autora, la artista plástica Gina Flores.

Al terminar el acto protocolario, se inauguraron los murales Cuahuitl-Xoxochitl (Árbol de muchas flores) y Metztli Xictli (Ombligo de la luna), del creador Juan Alberto Soto Miranda, que podrán visitarse hasta marzo. Por el aniversario del MRM, las tres exposiciones son de acceso libre.

*mcam