Tras cierre de Ediciones ERA: Caniem alerta a Sheinbaum por crisis en el sector del libro
La Caniem propone a Claudia Sheinbaum un plan de cinco puntos para rescatar la industria editorial tras el cierre de Ediciones ERA.
“Las editoriales y librerías enfrentamos condiciones cada vez más difíciles: la reducción de espacios para la circulación del libro y la ausencia de una política pública permanente de fomento al libro y la lectura”, advirtió ayer la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).
En un comunicado firmado por su director general, Antonio Alonso González, el gremio alertó a la presidenta Claudia Sheinbaum que “el cierre de Ediciones ERA no es un caso aislado” y le propusieron un plan de acción “para trabajar de manera conjunta”, ante la crisis que padecen.
Precio único y comunicación imparcial: las demandas clave a la Presidencia
El plan está integrado por cinco puntos y le solicitaron una reunión “para avanzar juntos, antes de que la situación de más empresas del sector se vuelva insostenible”.
Los editores piden “garantizar la aplicación de la Ley del Libro para generar condiciones de competencia justa, entre ellas, la aplicación efectiva del precio único; y establecer una comunicación imparcial del sector con el Ejecutivo, que no sea únicamente a través de la editorial del Estado”.
Recuperación de IVA y política nacional de lectura para salvar a la industria
Además, “permitir que librerías y distribuidores recuperen el IVA que pagan en su operación, tal como sucede en las industrias de alimentos o medicinas, que gozan de una Tasa Cero; poner en marcha una política de adquisición y renovación de libros para bibliotecas escolares y públicas, y fortalecer y dinamizar la política nacional de lectura”.
Concluyen que “el acceso al libro no puede quedar sujeto exclusivamente a las condiciones del mercado. Requiere la concurrencia de autoridades y particulares para promover que los libros lleguen a escuelas, bibliotecas, comunidades y lectores de todo el país”.