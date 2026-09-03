Tras cierre de Ediciones ERA: Caniem alerta a Sheinbaum por crisis en el sector del libro

“Las editoriales y librerías enfrentamos condiciones cada vez más difíciles: la reducción de espacios para la circulación del libro y la ausencia de una política pública permanente de fomento al libro y la lectura”, advirtió ayer la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

En un comunicado firmado por su director general, Antonio Alonso González, el gremio alertó a la presidenta Claudia Sheinbaum que “el cierre de Ediciones ERA no es un caso aislado” y le propusieron un plan de acción “para trabajar de manera conjunta”, ante la crisis que padecen.

Precio único y comunicación imparcial: las demandas clave a la Presidencia

El plan está integrado por cinco puntos y le solicitaron una reunión “para avanzar juntos, antes de que la situación de más empresas del sector se vuelva insostenible”.

Caniem propone a Claudia Sheinbaum un plan de acción para rescatar el sector editorial Foto: Mateo Reyes

Los editores piden “garantizar la aplicación de la Ley del Libro para generar condiciones de competencia justa, entre ellas, la aplicación efectiva del precio único; y establecer una comunicación imparcial del sector con el Ejecutivo, que no sea únicamente a través de la editorial del Estado”.

Recuperación de IVA y política nacional de lectura para salvar a la industria

Además, “permitir que librerías y distribuidores recuperen el IVA que pagan en su operación, tal como sucede en las industrias de alimentos o medicinas, que gozan de una Tasa Cero; poner en marcha una política de adquisición y renovación de libros para bibliotecas escolares y públicas, y fortalecer y dinamizar la política nacional de lectura”.

Concluyen que “el acceso al libro no puede quedar sujeto exclusivamente a las condiciones del mercado. Requiere la concurrencia de autoridades y particulares para promover que los libros lleguen a escuelas, bibliotecas, comunidades y lectores de todo el país”.