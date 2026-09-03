Homenaje visual a Jaime Sabines reúne a 85 artistas en San Ángel

La Alcaldía Álvaro Obregón, en colaboración con el Centro Cultural San Ángel y la Casa Jaime Sabines, inauguró la exposición colectiva "Es la sombra del agua", un homenaje visual que conmemora el centenario del nacimiento del poeta chiapaneco. La muestra reúne el trabajo de 85 creadores inspirados en la poética de Sabines. De acuerdo con las autoridades culturales del recinto, la iniciativa "reúne el trabajo de 85 artistas inspirados en su obra" para conectar el legado literario con las artes plásticas en pleno corazón de San Ángel.

El proyecto curatorial traduce las pasiones y temáticas fundamentales del autor a distintas disciplinas como la pintura, la escultura y la fotografía. La propuesta curatorial parte de la premisa de que la exhibición busca "acercarse a Sabines desde las emociones que atraviesan su poesía el amor, el deseo, la melancolía, la muerte, la memoria y la vida cotidiana- y traducirlas en imágenes, esculturas, fotografías y otras expresiones artísticas".

La articulación de las piezas partió de la lectura directa de textos emblemáticos como *Los amorosos: cartas a Chepita*, *Algo sobre la muerte del Mayor Sabines*, *Tarumba* y *Adán y Eva*. Según lo detallado por los curadores Luis Ignacio Sáinz y Pilar Jiménez Trejo, "cada uno de los artistas participantes tomó como punto de partida un poema o una frase de Sabines para crear su propia interpretación", un ejercicio que integra miradas contemporáneas e históricas sobre el escritor.

La exposición integra además una memoria gráfica y afectiva a través del lente de fotógrafos que retrataron al poeta en vida, sumado a creadores que mantuvieron una relación cercana con él. El montaje recupera miradas documentales de autores de renombre, de modo que "la exposición también reúne obras de artistas que tuvieron una relación directa con el poeta, así como fotografías de autores que lo retrataron a lo largo de su vida, entre ellos Daisy Ascher, Eliane Cassorla, Rogelio Cuéllar, Eunice Chao, Gilberto Chen, Ulises Castellanos, Roberto Portillo y Maritza López".

El acontecimiento cobra relevancia al coincidir el siglo del nacimiento del chiapaneco con las tres décadas de vida del centro cultural ubicado en el sur de la Ciudad de México. De forma oficial se destacó que "'Es la sombra del agua' forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, pero también celebra los 30 años de existencia de la Casa Jaime Sabines, un recinto dedicado a preservar y difundir la memoria y obra del poeta".

La apertura de esta muestra representa la consolidación del rescate de la infraestructura cultural en la demarcación, tras permanecer inactiva durante siete años. En el marco de la presentación, la alcaldía subrayó que "después de permanecer siete años cerrada, el recinto fue recuperado y reabierto como parte de la estrategia del alcalde Javier López Casarín para devolver a la comunidad espacios dedicados al arte, la cultura y la convivencia".

Actualmente, el espacio ha diversificado su oferta operativa y formativa con miras a integrarse a la dinámica cultural capitalina. Desde la administración local se confirmó que "el inmueble cuenta nuevamente con galería, salas de conferencias y talleres, además de una programación cultural para acercar nuevas audiencias a la literatura y las artes", sumándose de manera permanente a la oferta comunitaria y al circuito de la Noche de Museos.

La exhibición busca mantenerse como un puente dinámico entre las nuevas generaciones y los textos clásicos del autor. Los organizadores explicaron que "más que una exposición sobre Jaime Sabines, 'Es la sombra del agua' propone una experiencia para volver a sus palabras y descubrirlas desde otras miradas", apostando por la vigencia emocional que sus versos sostienen hasta la fecha.

El recinto mantendrá sus puertas abiertas para el público en general durante el resto del año, con un horario de visita programado de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Los organizadores detallaron que "la exposición podrá visitarse hasta diciembre de 2026", marcando el cierre formal de la muestra para "el miércoles 30 de diciembre a las 19:30 horas". Con este despliegue, las autoridades locales reiteran su interés por promover el acceso generalizado al arte y revalorizar el patrimonio histórico y cultural del barrio de San Ángel.