Investigadores de la UNAM ubicaron, en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, un ejemplar de 1722 de Arcana Naturae Detecta, de Anton van Leeuwenhoek, considerado el padre de la microbiología.

El ejemplar conserva un ex libris y una marca de fuego que permiten documentar que fue adquirido en 1746 por el Colegio Carmelita de Artes Liberales de San Joaquín, en la CDMX, y puede considerarse el ejemplar más antiguo del continente y el único reportado con este tipo de marcas históricas.

Hallan en la UNAM ejemplar único de 1722 sobre el mundo microscópico Foto: Cortesía Biblioteca Nacional de México

Se trata de uno de los primeros libros que se escribieron acerca del mundo microscópico, detalló a Excélsior el investigador Parsifal F. Islas Morales, quien encabeza la Cátedra Unesco de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. “Además, fue la primera persona en la historia que pudo construir un microscopio capaz de ver células y microbios”.

Van Leeuwenhoek, abundó, no fue un académico, sino un aficionado a la ciencia, “quien se entregó a la investigación y esos méritos le fueron reconocidos por la Real Sociedad de Londres, que le publicó sus libros en inglés”.

Hallan en la UNAM ejemplar único de 1722 sobre el mundo microscópico Foto: Cortesía Biblioteca Nacional de México

Sin embargo, él quería que aquellos conocimientos salieran del mundo de habla inglesa y editó en latín Arcana Naturae Detecta (Los secretos de la naturaleza al descubierto), para que ese conocimiento circulara en todo el mundo.

Finalmente, explicó que en el continente hay otro ejemplar en Chile y algunos más en EU, aunque no contienen las marcas históricas antes mencionadas.