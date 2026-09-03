Luis Sandi a 30 años de su muerte: Rinden homenaje al compositor con sus óperas recuperadas

Para conmemorar el trigésimo aniversario luctuoso del compositor mexicano Luis Sandi (1905-1996) serán las óperas del compositor: Carlota, con libreto de Francisco Zendejas, y La señora en su balcón, con libreto de la escritora mexicana Elena Garro, mañana viernes a las 17:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México.

“Más que un concierto, esta doble presentación propone un ejercicio de memoria, restitución y patrimonio, llevando nuevamente al escenario dos obras que durante décadas han permanecido alejadas de los circuitos habituales de programación”, comentó a Excélsior Víctor Nájera, barítono y codirector del colectivo AcercArte.

Luis Sandi: Recuperan sus óperas Carlota y La señora en su balcón Foto: Cortesía Víctor Nájera

Y apuntó: “La importancia del compositor es por la obra que escribió, por las instituciones que fundó (como el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes) y el impacto que tuvo en la relación con otros compositores. Estamos hablando de un compositor muy interesante en el marco operístico con dos obras, las cuales logró estrenar, aunque dejaron de representarse”.

Rescate de partituras y el legado del archivo histórico de Luis Sandi

En el caso de Carlota, explicó Víctor Nájera, la compañía tuvo una temporada de cinco presentaciones en 2025 en distintos foros del país y respecto a La señora en su balcón, “llevamos dos años trabajando en la recuperación de las partituras vocales, orquestales y, por supuesto, una edición crítica para su presentación”.

Nájera también comenta que el archivo del compositor fue donado por su hija a la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual se pueden rastrear obras de carácter sinfónico, orquestal, de cámara y un amplio volumen para ensamble coral, el cual no ha sido retomado por el Coro de Madrigalistas.

Luis Sandi: Recuperan sus óperas Carlota y La señora en su balcón Foto: Cortesía Víctor Nájera

Carlota: La tragedia de la emperatriz y su elenco en el escenario

La primera parte de la presentación estará dedicada a Carlota, obra que aborda la figura de Carlota Primera, emperatriz de México, y su relación con Maximiliano, que trasciende la dimensión histórica para adentrarse en territorios de memoria, destino, poder y tragedia.

En ésta participarán la soprano Liliana del Conde (Carlota), el tenor Patricio Solórzano (Maximiliano), el tenor Josué Olvera (Coronel López), el tenor Antonio Herrera (Mariscal Bazaine), la soprano Haide Ortiz (La Patria), el barítono Víctor Nájera (El Destino), con el acompañamiento del pianista Geovani Aguillón Rojas.