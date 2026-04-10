Luis de Tavira evoca las preguntas perpetuas de Shakespeare en 'Rey Lear'

“Que Dios amanece cada día y que no dejamos de aprender”. Ésta es la lección personal que el protagonista del Rey Lear, de William Shakespeare (1564-1616), le ha dado al actor y director escénico Luis de Tavira, quien a sus 77 años da vida a este icónico personaje del escritor inglés.

“Es una obra tremenda, de esas que pertenecen a la inquietud de lo permanente, a las preguntas perpetuas, al diálogo y la interrupción más profunda desde las entrañas de lo que somos, desde los sentimientos más entrañados”, comentó el dramaturgo en rueda de prensa.

“Pero también es la relación con el cosmos, con los sagrados rayos del sol, con esas influencias de los lobos celestes que nos dan vida y nos matan”, agregó en el Teatro Helénico, acompañado del elenco del Rey Lear, que se presentará del 7 de mayo al 7 de junio, de jueves a domingos.

Luis de Tavira protagoniza la obra de Shakespeare Cortesía

Con adaptación, traducción y dirección de Angélica Rogel, la tragedia fundamental de Shakespeare, producida por Woo Teatro en colaboración con Óscar Uriel, propone un desplazamiento del personaje principal: Lear deja de ser un monarca para convertirse en un director de teatro que decide ceder su compañía a sus hijas.

De Tavira destacó el momento en que Lear sucumbe ante la locura. “Que se convierte en la lucidez más deslumbrante, a la que buscamos ir y al descubrimiento de ciertas claves que explican lo que nos pasa hoy en el mundo.

“Hemos olvidado el sufrimiento del que está a un lado. Este hombre soberbio, perdido por el poder y su despojo, debajo de la tormenta más furiosa, descubre a los sin casa, expuestos a la tormenta inclemente, que no hay quien los defienda, y observa que ahí está la clave del discernimiento”, explicó.

“Y es ahí donde este personaje, en el momento final, descubre que tiene que empezar a aprender”, dijo.

Y Rogel, por su parte, confesó que se atrevió a dialogar más con Shakespeare, “a faltarle, quizá, un poco de respeto, a tomar la idea que él nos da para preguntarnos ¿qué es Lear hoy aquí y cómo vamos a dialogar con esta obra?