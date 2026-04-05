Llegan a librerías obras de Isabel Allende y Eduardo Mendoza

Los escritores Eduardo Mendoza, Isabel Allende y Luis García Montero son algunos de los autores que llegarán a las librerías españolas con novedades literarias durante abril, el mes más literario, entre otras razones porque el día 23 se entrega el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas, que este año recibirá el mexicano Gonzalo Celorio.

Eduardo Mendoza retomará a su detective sin nombre en La intriga del funeral inconveniente (Seix Barral), una novela que comienza con una crónica de un funeral publicada en un diario local, que desencadenará una trama financiera y una conspiración de consecuencias "desproporcionadas".

El 8 de abril, el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, regresa a la novela con La mejor edad (Tusquets). El autor narra el reencuentro de un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975.

Por otro lado, el día 9 saldrá a la venta La palabra mágica. Una vida escrita (Plaza & Janés), el nuevo libro de Isabel Allende, en el que reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida y en el que explica su proceso creativo.

Isabel Allende Cortesía

También este día llega a las librerías Golondrinas (Alfaguara), de Bernardo Atxaga, la nueva novela del Premio Nacional de las Letras 2019; una historia sobre la memoria, la culpa y los silencios que atraviesan varias décadas de unos personajes cuyas vidas están marcadas por la violencia y la ambigüedad moral.

Gonzalo Celorio y el Premio Cervantes: el protagonista de las letras este abril

El calendario literario de abril en España siempre tiene un centro de gravedad indiscutible: el 23 de abril. Este año, todas las miradas convergen en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde el escritor mexicano Gonzalo Celorio recibirá el máximo galardón de las letras hispanas.

Gonzalo Celorio

La entrega del Premio Cervantes 2025 a Celorio no es solo un acto protocolario, sino el evento que vertebra las novedades editoriales del mes. Tras el relevo de Álvaro Pombo, la llegada de Celorio a Madrid ha impulsado una reedición masiva de su obra, permitiendo que los lectores españoles redescubran títulos fundamentales que mezclan la crónica, el ensayo y la ficción con una maestría única.

Libros para acercarte a Celorio:

Tres lindas cubanas: Una exploración familiar y política que es, al mismo tiempo, una de las grandes novelas sobre la Revolución Cubana desde la distancia.

El metal y la escoria: Una disección impecable sobre la herencia, la decadencia y los lazos transatlánticos entre España y México.