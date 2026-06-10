Julian Barnes es distinguido con el Princesa de Asturias de las Letras

Considerado uno de los escritores más destacados de la narrativa británica de las últimas décadas, Julian Barnes fue galardonado este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Sus novelas y cuentos, cargados de humor e ironía, ofrecen "una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano (...) con el amor como principio esencial", indicó el fallo del premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, heredera al trono de la Corona española.

Barnes "reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único" que lo convierte en uno de los principales exponentes "de una generación de autores británicos especialmente brillantes", destacó el fallo, leído por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE).

Nacido en la ciudad inglesa de Leicester en 1946, Barnes fue seleccionado entre 37 candidaturas de 24 nacionalidades que optaban al galardón este año.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50 mil euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Tras licenciarse en la Universidad de Oxford, Barnes trabajó durante tres años como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary.

A los 34 años publicó su primera novela, "Metrolandia", sobre dos amigos inseparables de 16 años que imaginan su vida futura, bien recibida por la crítica.

Con su tercera novela, "El loro de Flaubert", fue finalista en 1984 al más prestigioso de los premios literarios británicos, el Booker, que terminó ganando en 2011 con "El sentido de un final".

Barnes fue también autor de novelas policíacas, que publicaba bajo el nombre de Dan Kavanagh, seudónimo tomado de su esposa y agente literaria, Pat Kavanagh, que murió a causa de un tumor cerebral en 2008.

Tres días después de cumplir 80 años, en enero de 2026, el escritor, quien militó en asociaciones comprometidas con los derechos humanos, publicó lo que presentó como su último libro, "Despedidas", con el que se despidió de sus lectores.

Seis años antes, le habían diagnosticado un tipo raro de cáncer de la sangre.

Penúltimo premio de la serie Princesa de Asturias

El de las Letras es el séptimo de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el español Eduardo Mendoza, creador de innovadoras novelas que han llegado al gran público.

En otras ediciones también fueron premiados en esta modalidad el japonés Haruki Murakami, el cubano Leonardo Padura, los estadounidenses Siri Hustvedt y Paul Auster, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Juan Rulfo.

Los reconocimientos son entregados por la princesa Leonor, heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

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