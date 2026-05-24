Abordan desde el futbol temas complejos como la migración y el racismo

Un libro disruptivo e irreverente que, gracias al futbol, aborda temas incómodos, “de los que nadie quiere hablar”, como la migración, el racismo, la xenofobia y las mentiras de la existencia de las nacionalidades y los Estados-Nación.

Planteamos un mundo sin fronteras, sin tener que decirlo. Se entiende con las historias que se narran. Es fundamental que trabajemos ideas. Cuando hay miedo de plantear opiniones, de abrir la caja de la polémica, decimos cosas vacías para no correr riesgos. Nosotros decidimos arriesgarnos”, comenta en entrevista Sebastián Kohan.

El sociólogo y documentalista es uno de los cinco autores de “Peloti y el Mundial” (Alfaguara), al que definen como una guía cultural para entender el juego.

Sin humor no se puede pensar. La realidad es suficientemente cruel y compleja como para no ser abordable desde un espacio de solemnidad, de miedo, de seriedad excesiva, de respeto absoluto. El único límite que nos pusimos fue no ser burlescos con los lectores”, agrega.

Escrito además por Gina Jaramillo, Mariana Anzorena, Rafael Igartúa y Daniel González, con dibujos de Alejandro Magallanes, el volumen se divide en 48 capítulos, cada uno dedicado a un país. Y el personaje de Peloti muestra su historia, geografía y cultura.

"Peloti y el mundial" se presentó en el Museo Mural Diego Rivera. Cortesía INBA.

“Peloti es una jovencita o jovencito, nos da lo mismo, que tiene muchas dudas. Siente que hay temas complejos y que sus padres no le están contando todo. Ella se encarga de ponerlos incómodos con sus preguntas”, explica.

Uno de esos temas es el Estado-Nación. Los países son la forma como el mundo está dividido desde hace no mucho tiempo. Hace 300 años no existía ninguna de las naciones actuales. Pero cada una se ha armado un discurso propio para que parezca que son eternas.

“Y para que dé la sensación de que los seres humanos estamos divididos, primero, en género y, luego, en nacionalidades. Y la verdad es que son dos grandes mentiras. Lo de la nacionalidad es más aún, porque es más absurda, más arbitraria, más construida políticamente”, señala.

Kohan destaca que a Europa, “ese continente que suponíamos blanco”, le está cambiando el color por la llegada de migrantes, lo que genera altos niveles de racismo y xenofobia. “Nos parece importante entender la historia de estos países para comprender las razones por las que sucede eso ahora”.

El volumen se divide en 48 capítulos, cada uno dedicado a un país. Y el personaje de Peloti muestra su historia, geografía y cultura. Cortesía Alfaguara.

Aclara que “lo difícil de este libro no fue conseguir información de los países, sino tener a alguien que te ayude a entenderla y construir un criterio. De dónde agarrar a cada uno, su fuerza más potente”.

De México, por ejemplo, dicen que sus deportes principales son “futbol, lucha libre, resistir y comer” y que su nivel de libertad es “una ilusión muy bien armada”.