Isaac Hernández triunfa en Nueva York y alista su regreso a México

Ante un Metropolitan Opera House lleno y una audiencia que respondió con una prolongada ovación de pie, el bailarín mexicano Isaac Hernández protagonizó la función inaugural de la temporada de verano del American Ballet Theatre con la producción de Don Quijote, una de las obras emblemáticas del repertorio clásico internacional.

Con esta presentación, el bailarín mexicano continúa escribiendo una página histórica para la danza nacional al convertirse en el primer mexicano en presentarse como bailarín principal en el escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York, poco antes de regresar a México para presentar la 12ª edición de Despertares.

El debut de Isaac Hernández como Basilio con el American Ballet Theatre

De acuerdo con el programa del American Ballet Theatre, el bailarín interpretó el papel de Basilio, compartiendo escenario con Catherine Hurlin, bailarina principal de la compañía, quien encarnó a Kitri.

Isaac Hernández triunfa en Nueva York antes de presentar Despertares 2026 en México Cortesía Natalia Sánchez

La función contó con la producción del American Ballet Theatre, bajo la dirección artística de Susan Jaffe, con coreografía basada en la versión de Marius Petipa y Alexander Gorsky, y música de Ludwig Minkus.

De acuerdo con un comunicado, la participación de Hernández representa un nuevo hito en la trayectoria internacional del bailarín, “consolidando una carrera construida en los escenarios más prestigiosos del mundo y reafirmando la presencia de México dentro de la élite de la danza clásica”.

En dicha función, Hernández estuvo acompañado por su familia, encabezada por su padre, Héctor Hernández, quien fue su maestro de ballet y pieza clave en su formación artística.

Despertares 2026: Fechas y horarios del regreso de Isaac Hernández al Auditorio Nacional

El bailarín presentará Despertares en México el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional, espectáculo del que es fundador y director artístico, y en el que reunirá a un elenco en donde la gran mayoría se presentará por primera vez en México.