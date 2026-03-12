Celebran el debut de Isaac Hernández en Otelo

El mexicano Isaac Hernández, bailarín principal del American Ballet Theatre en Nueva York, hizo su debut en la producción Othello: A Dance in Three Acts, presentada por dicha agrupación en el David H. Koch Theater, en el Lincoln Center de Nueva York.

La función correspondió a la matiné del sábado 7 de marzo, en la que Isaac Hernández interpretó el papel protagónico de Otelo acompañado en escena por la bailarina principal Skylar Brandt en el papel de Desdémona. Además, ambos bailarines repetirán función el jueves 19 de marzo.

Othello: A Dance in Three Acts es una pieza del coreógrafo estadunidense Lar Lubovitch, que reinventa la historia de celos y traición de William Shakespeare, pero a partir de la partitura original de Elliot Goldenthal.

La obra narra la historia del general Otelo, un líder respetado cuya vida y relación con Desdémona se ven destruidas por las intrigas de Yago, quien siembra en él la duda y los celos para hacerle creer que ella le ha sido infiel. Esto propicia que Otelo caiga en una espiral de locura hasta matar a Desdémona, antes de descubrir la verdad sobre su inocencia.

De acuerdo con el bailarín, esta versión coreográfica transforma la narrativa en una experiencia escénica de gran fuerza emocional, donde la danza se convierte en el vehículo para expresar la complejidad psicológica de los personajes y la tensión que conduce al desenlace trágico de la historia, con un tono dramático en el que los personajes exploran temas como el amor, la confianza, la manipulación y la tragedia humana.

Isaac Hernández –quien alista la edición 2026 del espectáculo dancístico Despertares, que tendrá su duodécima edición el próximo 29 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México– se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del ballet internacional.