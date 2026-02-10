Isaac Hernández impone versión de lo mexicano en Estados Unidos

Ante el panorama de persecución contra los latinos que se vive en Estados Unidos, el bailarín mexicano Isaac Hernández reconoció que persiste “un contexto muy complejo en el mundo y en Estados Unidos, con los cambios de política y narrativa y todo lo que se está viviendo”.

Sin embargo, aseguró que el hecho de ser mexicano y el bailarín principal del American Ballet Theatre es algo que habla por sí mismo, ya que su trabajo es una versión de lo mexicano.

“Me gusta que mi trabajo hable por mí en estos grandes escenarios, pues tengo el privilegio de pararme en la Metropolitan Opera House, como bailarín principal del Ballet Nacional Americano, ofrecer mi trabajo y una versión de nosotros, los mexicanos”, aseguró, luego de anunciar las claves del programa que este año traerá Despertares 2026, que tendrá su duodécima edición el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional.

Y agregó: “Las dinámicas y las tensiones se pueden sentir de diferentes maneras en distintos ámbitos, pero tengo la fortuna de estar en una industria cosmopolita, donde somos 22 nacionalidades en el Ballet Nacional de Estados Unidos y creo que eso en sí es muy representativo del país y de la compañía en sí”, expuso.

Durante el anuncio, realizado ayer en el Lunario del Auditorio Nacional, el bailarín detalló que este año su equipo decidió hacer el anuncio del

espectáculo con mayor antelación debido al Mundial de Futbol, que iniciará en junio próximo.

Por ejemplo, detalló, “este año vendrán bailarines del Teatro Mariinsky que hace muchos años que no son parte del programa de Despertares. Estará Maria Khoreva, bailarina principal del

Mariinsky; regresará Roberto Bolle y vamos a traer Sinatra suite que le creó Twyla Tharp a Mikhail Baryshnikov.

MAYOR RETO

El bailarín mexicano, Premio Benois de la Danse 2018, también dijo que este año se retará aún más en el escenario de Despertares y participará con al menos cinco obras.

“Me estoy retando nuevamente, estaré bailando cinco piezas diferentes. Nunca en Despertares me he exigido tanto en el escenario y al mismo tiempo estoy incitando a los bailarines a que creen nuevas piezas para que sea una noche única”, explicó.

Por ejemplo, anunció que debutará en México Carmen, del coreógrafo Roland Petit. “Es una pieza que se hizo emblemática precisamente por Mikhail Baryshnikov y estoy buscando la posibilidad de incluir también a jóvenes mexicanos que me acompañen en el escenario para abrir el espectáculo, pero eso lo estoy organizando con la persona que tiene los derechos de la coreografía”, detalló.

Otra pieza que debutará en Despertares será Otelo –coreografía de Lar Lubovitch– que primero bailará el 11 de marzo en el David H. Koch Theater, en el Lincoln Center, al lado de Skylar Brandt, bailarina principal del American Ballet.

“Es una pieza emblemática, la música es increíble, la historia es muy conocida por W. Shakespeare y ha sido un reto aprendérmela, porque hace tiempo que no me aprendía un ballet de tres actos, pero ha sido muy emocionante porque al principio, por el contexto social que se vive en Estados Unidos, era controversial”, explicó.

A esto se sumará Giselle, de Akram Khan, que presentó ya hace dos años en la CDMX, “es una pieza increíblemente sutil que se creó para mí y para Alina Cojocaru en el Ballet Nacional de Inglaterra, que no se ve en este contexto de las galas o de eventos como Despertares… pero ha sido increíble ver cómo el público entiende y conecta con estas piezas que van más allá de la dificultad técnica, que van a la sensibilidad humana, a la conexión y a lo artístico más profundo”.

Hernández también destacó que este año vendrán a México bailarines como Natalia Osipova, Tiler Peck, María Kochetkova, Marie-Agnès Gillot, Germain Louvet, y Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss, bailarín, ilustrador y artista visual de origen checo, reconocido por fusionar el breakdance con danza experimental y movimiento contemporáneo. Y subrayó la participación de Bayley Taps, bailarín originario de Nueva Zelanda y especialista en tap dance.