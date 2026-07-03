Museo de Louvre: ¿Cuánto tiempo te tardarías en recorrerlo completo?

Si eres amante del arte y estás planeando un viaje a Francia, el Museo del Louvre es una visita obligada. Considerado uno de los museos más importantes y grandes del mundo, este emblemático recinto alberga miles de obras de valor histórico y artístico que atraen a millones de visitantes cada año.

Ubicado en el corazón de París, el Louvre destaca por su impresionante arquitectura, su riqueza cultural y por resguardar algunas de las piezas más famosas de la historia. Si te preguntas cuánto tiempo necesitas para recorrerlo, aquí te lo contamos.

¿Qué es lo más importante para ver en el museo de Louvre?

Si tu próxima parada es París, conocida como la Ciudad del Amor, no puedes dejar fuera de tu itinerario una visita al Museo del Louvre.

Este recinto es uno de los museos más famosos del mundo, no solo por formar parte de la lista de los más grandes, sino también por albergar una colección de obras de arte invaluable que ha cautivado a millones de personas.

Antes de convertirse en museo, el edificio fue un palacio que sirvió como residencia de los reyes de Francia. Fue en 1793, tras la Revolución Francesa, cuando abrió sus puertas como museo y comenzó una nueva etapa como uno de los mayores referentes culturales.

¿Qué tan grande es el Museo del Louvre?

El Museo del Louvre cuenta con una superficie de 210 mil metros cuadrados y más de 400 salas, distribuidas en sus tres alas principales: Denon, Sully y Richelieu.

Actualmente alberga alrededor de 35 mil obras expuestas, entre pinturas, esculturas, objetos arqueológicos y piezas históricas provenientes de distintas civilizaciones.

Entre sus obras más famosas destacan, La Gioconda (Mona Lisa), de Leonardo da Vinci; Las bodas de Caná, de Paolo Veronese; La coronación de Napoleón, de Jacques-Louis David; La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix.

Además, el museo cuenta con piezas de grandes artistas como Miguel Ángel, Auguste Rodin y Martin Schongauer, así como exposiciones temporales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer el Museo del Louvre? Esto debes saber antes de visitarlo Foto: Canva

¿Cuánto tiempo tardas en recorrer todo el Louvre?

El tiempo que necesitas para recorrer el Museo del Louvre dependerá del tipo de visita que quieras realizar. Si tu objetivo es conocer únicamente las obras más famosas, como La Gioconda, la Victoria de Samotracia o la Venus de Milo, puedes destinar entre tres y cuatro horas.

Sin embargo, si eres un apasionado de la historia y el arte, o deseas recorrer el museo con mayor profundidad, debes considerar que una visita completa puede tomar dos días o incluso más, debido a la enorme cantidad de salas y obras que alberga.

¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer el Museo del Louvre? Esto debes saber antes de visitarlo Foto: Canva

Consejos para aprovechar al máximo tu visita al Museo del Louvre

Debido a sus dimensiones, es recomendable planear con anticipación tu recorrido para disfrutar mejor la experiencia.

Estas son algunas recomendaciones:

Usa ropa y calzado cómodos, ya que caminarás durante varias horas.

Usa ropa y calzado cómodos, ya que caminarás durante varias horas. Planea la ruta que seguirás dentro del museo para aprovechar mejor el tiempo.

Llega temprano, especialmente si deseas ver La Gioconda, una de las obras con mayor afluencia de visitantes.

Consulta las visitas nocturnas, ya que en determinados días el museo amplía su horario y suele haber menos personas.

¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer el Museo del Louvre? Esto debes saber antes de visitarlo Foto: Canva

Si entre tus próximos viajes está visitar París, el Museo del Louvre es una parada imprescindible para conocer algunas de las obras de arte más importantes de la historia y disfrutar de uno de los recintos culturales más emblemáticos del mundo.