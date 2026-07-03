Miradas del sur: Inicia en Xalapa la muestra de cine de mujeres que desafía la brecha de género

XALAPA, Ver.— La tercera edición de la Muestra de Cine Hecho por Mujeres, Las del Sur, en el Ágora de la Ciudad inició con una función que marca el comienzo de su gira por distintos estados del sur del país. El encuentro reúne a 28 realizadoras y más de medio centenar de trabajos.

En la primera jornada se presentaron tres documentales. Las actividades continuarán el sábado con una segunda exhibición y un conversatorio con la ecuatoriana Jaqueline Ayma Caña, socióloga y realizadora audiovisual invitada.

Los temas y realidades detrás de las producciones cinematográficas de 'Las del Sur'

Ágora de la Ciudad en Xalapa arranca la Muestra de Cine Hecho por Mujeres Ágora de la Ciudad en Xalapa arranca la Muestra de Cine Hecho por Mujeres

Las voceras Uzu Morales y Viridiana Ponce destacaron que la muestra reúne trabajos que abordan violencias obstétricas, machismo, racismo, procesos de organización comunitaria y propuestas dirigidas a públicos infantiles. Subrayaron que el cine hecho por mujeres no se limita a temas feministas, sino que despliega “un abanico muy grande de miradas y preocupaciones”.

Entre las piezas destaca un documental en el que una realizadora reconstruye su propio nacimiento bajo un sistema de violencia obstétrica, obra que abre la discusión sobre cómo las violencias estructurales marcan la vida de las mujeres.

La brecha de género en el cine: Financiamiento y educación de élite frente a las mujeres

Ayma Caña señaló que la labor de las mujeres en el cine sigue subrepresentada, ya que enfrentan brechas de formación, financiamiento y exhibición. “No todo el mundo tiene la posibilidad de formarse en cine; las escuelas públicas no alcanzan y las privadas son elitistas para el acceso”, dijo.