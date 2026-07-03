De la tierra al arte: la alfarería tradicional se adueña de la zona arqueológica de Atzompa

OAXACA, Oax.- De la Tierra al arte: La alfarería de Atzompa y su aporte a la vida oaxaqueña, reúne pieza de 13 artesanos y artesanas de Santa María Atzompa, del colectivo Oaxaca Cultural, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en un corredor de la zona arqueológica de Atzompa, localizada en la periferia de capital oaxaqueña.

La exposición convierte lo cotidiano en extraordinario, mostrando cómo los comales, cazuelas, jarras y apastles de Atzompa son piezas fundamentales para la vida cultural y gastronómica de Oaxaca.

Zona arqueológica de Atzompa recibe exposición de alfarería tradicional oaxaqueña Zona arqueológica de Atzompa recibe exposición de alfarería tradicional oaxaqueña

Las tres categorías de la muestra artesanal en Oaxaca

La muestra se divide en tres categorías: alfarería utilitaria (con utensilios para preparar alimentos); alfarería para bebidas, (como ollas y jarras tradicionales) y alfarería ornamental y ritual para uso en celebraciones y prácticas espirituales.

Francisca Ocampo, Cenovia Lucila Ruiz, Margarita Franco Ruiz, Socorro Ruiz, Guillerma Torres, Alicia García, Lorena Velasco, Juana García, Juan Ruiz, Rosario Lara, Itamar Saraí Vásquez, Isabel Rosa Torres Reyes y Darby Ramón García, participan en la muestra de piezas utilitarias.

Zona arqueológica de Atzompa recibe exposición de alfarería tradicional oaxaqueña Zona arqueológica de Atzompa recibe exposición de alfarería tradicional oaxaqueña

La zona arqueológica de Atzompa se ubica en lo alto del cerro El Bonete y es un testimonio del esplendor zapoteca. Menos visitada que Monte Albán pero igual de fascinante, esta antigua ciudad ofrece un recorrido por terrazas ceremoniales, juegos de pelota y tumbas que revelan la vida de los habitantes prehispánicos de esta región.

David Andrade Olvera y Rodolfo Esteban García, directores de las zonas arqueológicas de Monte Albán y Atzompa, respectivamente, coincidieron en reconocer la importancia de la alfarería como patrimonio vivo.

El Colectivo Oaxaca Cultural fue creado en 2015, actualmente es representado por la promotora cultural , Ixchel Castellón Piedras.