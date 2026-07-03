Lo Hecho en México Siempre Gana: cinco marcas que reflejan la fuerza de México

Desde tiempos prehispánicos, México ha entendido el juego como una expresión de identidad, comunidad y fortaleza colectiva. Esa herencia cultural, que evolucionó del juego de pelota al fútbol moderno, hoy encuentra una nueva narrativa en la campaña Lo Hecho en México Siempre Gana, una iniciativa que celebra el talento, la innovación y la capacidad productiva del país.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esta campaña reúne a 26 empresas comprometidas con promover el consumo de bienes y servicios fabricados en México.

Más que un mensaje de orgullo, la iniciativa busca generar conciencia sobre el impacto positivo que tiene cada compra en el fortalecimiento del empleo y de las cadenas productivas nacionales.

Este torneo de futbol está representando una oportunidad histórica para proyectar la capacidad de México ante el mundo. El país no solo es sede de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta; también está mostrando el valor de su industria, sus marcas y su talento humano.

Con cerca de 5,000 empresas que cuentan con el sello Hecho en México®, la campaña adquiere una dimensión estratégica para el desarrollo económico y social.

Empresas que acompañan la vida cotidiana de millones de mexicanos

El segundo grupo de marcas participantes representa sectores esenciales para la vida diaria y para la economía nacional. Cada una, desde su industria, demuestra que la calidad hecha en México está presente en momentos cotidianos y decisivos.

Grupo Modelo ha logrado consolidarse como una de las compañías más emblemáticas del país, llevando tradición, calidad y excelencia operativa a millones de consumidores. Su presencia en la campaña refuerza el papel de las empresas mexicanas como embajadoras de identidad dentro y fuera del país.

Clip representa la transformación digital del comercio. Su propuesta tecnológica ha facilitado que miles de emprendedores y pequeños negocios accedan a herramientas de cobro y crecimiento, impulsando inclusión financiera y competitividad en el ecosistema comercial.

Bimbo encarna una historia de confianza intergeneracional. Su capacidad para combinar tradición con innovación la ha convertido en una de las empresas mexicanas más reconocidas globalmente, con presencia en millones de hogares.

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Innovación, cercanía y experiencias con sello mexicano

Liverpool ha sido parte de la evolución del retail en México, adaptándose a nuevas formas de consumo y creando experiencias que conectan con distintas generaciones. Su presencia en la campaña subraya cómo el comercio también impulsa el desarrollo y empleo.

Por su parte, Boing representa una marca profundamente ligada a la memoria colectiva mexicana. Su propuesta conecta tradición, sabor y cercanía emocional con millones de consumidores.

Lo Hecho en México Siempre Gana no es solo una campaña: es un recordatorio de que detrás de cada producto nacional existen cadenas de valor, innovación y millones de familias que construyen el país todos los días. Elegir productos hechos en México significa apostar por un futuro más fuerte, competitivo y lleno de oportunidades.