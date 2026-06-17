Investigaciones estéticas de la UNAM: Crean repositorio de pintura novohispana

Al menos mil 465 pintores novohispanos, conocidos e inéditos, integran el primer repositorio de creadores de la época alojados en la Infraestructura Digital para el Estudio de la Historia del Arte (IDEHA), ideada y coordinada por el investigador Pedro Ángeles Jiménez.

En entrevista con Excélsior, Ángeles Jiménez detalló que este es el primer paso del trabajo, que ya está disponible en línea para todo el público y que funcionará como una suerte de diccionario dinámico que integrará a todos los creadores nacidos en el territorio nacional.

Este catálogo no sólo albergará los nombres de los artistas, sino también la descripción de sus obras de arte, edificios o las relaciones que sostuvieron con éstos, personas y otros objetos artísticos y culturales, a partir de documentos, repositorios y distintos elementos que forman parte de la vida cultural de cada objeto”, detalló el experto del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Fotos: Cortesía IIE/UNAM.

¿Qué contiene, de momento, el repositorio?, se preguntó al especialista. “Por ahora, sólo los pintores que existieron en la Nueva España, de los siglos XVI al XVIII. Pero, en un futuro, podrá incluir la información de arquitectos, escultores, doradores, entre otros.

De hecho, el caso de los pintores es interesante, porque no sólo ejercían un oficio, por lo que algunos también eran doradores de retablos y estaban relacionados con escultores o arquitectos; y esas relaciones podrán dibujarse a partir de la posibilidad que brinda esta infraestructura del IDEHA”, respondió.

¿Integrarán el conocimiento artístico de todas las épocas?, se le cuestionó. “Se busca construir una red de conocimiento mucho más amplia hacia todas las actividades relacionadas con las artes.

“En el caso del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos dedicamos a estudiar las artes desde el México antiguo hasta el arte más contemporáneo; y podremos hacer esto para todas las épocas y todas las manifestaciones artísticas”, agregó.

Los hallazgos

Como hallazgos de este ambicioso trabajo, Ángeles Jiménez destacó la presencia del pintor barcelonés Francisco Clapera, quien viajó por distintas regiones de la Nueva España; la corrección en la fecha de nacimiento de Miguel Cabrera o la identificación de Ignacio Barben (1733-1814), referido en la historia novohispana con distintos nombres y quien realizó varias piezas en el convento de Guadalupe, en Zacatecas.

“A la hora de la construcción de este catálogo, nos hemos topado con cuestiones como que Clapera, que vivió entre 1746 y 1810, murió en los albores de la Independencia de México, vivió en Yucatán, pasó a la Ciudad de México, después se fue a Perú y, por último, se asentó en Nueva Orleans.

“Es decir, el ámbito geográfico de la vida de los artistas resulta muy innovador, porque antes no teníamos noticias de su viaje hacia Sudamérica”, concluyó el especialista.

El proyecto –realizado a partir de las investigaciones de Manuel Toussaint, Jaime Cuadriello, Elisa Vargas Lugo y Rogelio Ruiz Gomar– también contó con el apoyo de Angélica Velázquez y Aracely Rodríguez, entre otros investigadores.

*mcam