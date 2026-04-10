INBAL busca conciliar caso de violencia en la  Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Luego de que atrilistas de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA) denunciaran a Excélsior que “enfrentan agresiones, acoso, discriminación y un trato desigual por parte de sus colegas” y de que integrantes del Sindicato Artes 22 lamentaran la falta de respuesta del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), ayer, la dependencia, que dirige Alejandra de la Paz, emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que atiende el caso.

“En relación con los señalamientos sobre presuntas agresiones, acoso, discriminación y trato desigual al interior de la OTBA, el INBAL informa que se levantaron actas de hechos a partir de las declaraciones de las personas involucradas los días 20 y 26 de marzo de 2026, en presencia de sus representaciones sindicales”.

Además, aseguró que la Dirección de Asuntos Laborales del INBAL dio seguimiento al caso y promovió un proceso de conciliación entre las representaciones sindicales, y dijo que “la reunión de conciliación se llevará a cabo en la fecha que acuerden las partes, con el objetivo de atender la situación y favorecer un entorno laboral respetuoso”.

Finalmente, la dependencia informó que, hasta el momento, no existen denuncias formales presentadas ante instancias legales, y que “reitera su política de cero tolerancia al acoso y la violencia de género, así como su compromiso de atender estos temas con perspectiva de género, brindando atención, acompañamiento y protección a las mujeres a través de los mecanismos institucionales correspondientes”.

La problemática que enfrentan algunas atrilistas de la OTBA abre una discusión sobre los entornos laborales violentos en México. Cortesía INBAL

Sin embargo, hasta el momento el INBAL no ha anunciado cuándo se dará a conocer la próxima convocatoria para definir al próximo director titular de la OTBA, luego de que Iván López Reynoso dejara la agrupación el pasado 1 de octubre de 2024.

Trato inequitativo en la orquesta

El pasado martes 7 de abril, Excélsior dio a conocer dos de los varios casos de violencia de género que suceden al interior de la agrupación, dominada por hombres.

Dos días después (Excélsior 09/04/2026), integrantes del Sindicato Artes 22 expusieron que “en el sector cultural, particularmente en el INBAL, trabajadoras han señalado la persistencia de dinámicas que reproducen desigualdades estructurales, limitan el desarrollo profesional de las mujeres y normalizan prácticas que, lejos de erradicarse, continúan siendo toleradas y apoyadas”.

E insistió en que la problemática no sólo pone en evidencia posibles conflictos internos al interior de las agrupaciones artísticas de Bellas Artes, sino que abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar entornos laborales libres de violencia.

Incluso, coincidió en que en una orquesta “la ubicación dentro de la sección no es un aspecto menor: implica visibilidad, responsabilidad interpretativa y oportunidades de desarrollo profesional. Por ello, cuando la asignación de estos espacios se percibe condicionada por factores ajenos al desempeño artístico, se generan impactos que pueden afectar la trayectoria de las intérpretes”.