Denuncian violencia de género en orquesta de Bellas Artes; sindicato exige acción al INBAL

Luego de que atrilistas de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA) denunciaran a Excélsior que “enfrentan agresiones, acoso, discriminación y un trato desigual por parte de sus colegas”, integrantes del Sindicato Artes 22 del INBAL lamentaron la falta de respuesta por parte de la dependencia que dirige Alejandra de la Paz, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL).

A través de un comunicado, enviado a este diario, Gabriela León, secretaria general de la agrupación gremial, expuso que “en el sector cultural, particularmente en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, trabajadoras han señalado la persistencia de dinámicas que reproducen desigualdades estructurales, limitan el desarrollo profesional de las mujeres y normalizan prácticas que, lejos de erradicarse, continúan siendo toleradas y apoyadas”.

Expuso que “las recientes denuncias realizadas por las artistas (Excélsior, 07/04/2026) describen un patrón preocupante: la exclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones, obstáculos para acceder a posiciones de mayor visibilidad artística, descalificaciones basadas en estereotipos de género y ambientes laborales hostiles”.

Y aseguró que la problemática no sólo pone en evidencia posibles conflictos internos al interior de las agrupaciones artísticas de Bellas Artes, sino que abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar entornos laborales libres de violencia.

León Fuentes también dijo que dentro de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes –acéfala desde el 1 de octubre de 2024, tras la salida de Iván López Reynoso–

algunas músicas han señalado prácticas que podrían estar incidiendo en la asignación de responsabilidades artísticas bajo criterios que no responden al mérito profesional”.

En una orquesta, agregó, “la ubicación dentro de la sección no es un aspecto menor: implica visibilidad, responsabilidad interpretativa y oportunidades de desarrollo profesional. Por ello, cuando la asignación de estos espacios se percibe condicionada por factores ajenos al desempeño artístico, se generan impactos que pueden afectar la trayectoria de las intérpretes”.

Finalmente, insistió en que se consideren los señalamientos documentados y consideró que la respuesta institucional a las denuncias, hasta el momento, “ha privilegiado mecanismos conciliatorios que generan procesos de revictimización”, por lo que solicitó que se haga valer la política de cero tolerancia ante el acoso, el hostigamiento sexual y cualquier forma de violencia de género, anunciada desde la pasada administración.