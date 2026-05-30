INAH impugna amparo para proteger Castillo de Moctezuma

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó un recurso de revisión a fin de revertir la resolución judicial donde se le ordena iniciar el procedimiento para la emisión de una declaratoria de protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma, ubicada en la ciudad Tuxtepec, Oaxaca.

En fecha reciente, Excélsior informó que el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, otorgó el amparo a la indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez para proteger este sitio.

La sentencia de amparo ordena al INAH iniciar el procedimiento previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas para la emisión de la declaratoria de protección respecto del sitio arqueológico El Castillo, considerado uno de los vestigios prehispánicos más importantes de la región de la Cuenca del Papaloapan.

Sin embargo, en su recurso de revisión, el INAH cuestionó la legitimación de Reyna Felipe Jiménez para promover el juicio de amparo y acudir a defender el valor histórico, cultural y arqueológico, porque supuestamente “no acreditó un interés jurídico y una afectación directa a sus derechos”.

Foto: Cortesía Litigio Estratégico Indígena

INAH considera improcedente intervención judicial

La institución argumentó que “el sitio ya se encuentra bajo protección legal y por tanto, considera improcedente la intervención judicial, a pesar de no existir una declaratoria presidencial que otorgue al lugar el carácter de zona de monumentos arqueológicos”.

María Yáñez Unda, abogada y vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena (LEI), organización que diseñó el juicio de amparo, afirmó que la controversia resulta particularmente llamativa porque en su impugnación, el INAH reconoce a El Castillo de Moctezuma como un sitio arqueológico registrado en el Catálogo Nacional de Monumentos Arqueológicos, con valor histórico para la nación y relevancia para la identidad cultural de la región.

Ante esto, dijo que el LEI solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción, porque el asunto reviste importancia y trascendencia nacional debido a los alcances a tener para la protección del patrimonio arqueológico del país y con el fin de definir las obligaciones legales del INAH frente a las solicitudes formuladas por comunidades indígenas y ciudadanos interesados en la conservación del patrimonio cultural.

*mcam