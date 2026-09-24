Recuperan el patrimonio mixteco: INAH concluye la restauración de pinturas en Chalcatongo de Hidalgo

Como parte de las labores de supervisión y acompañamiento técnico que realiza la sección de Conservación-Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en comunidades de Oaxaca concluyeron los trabajos de restauración de tres pinturas de caballete pertenecientes al Templo de Santa María Asunción, en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo, en la región de la Mixteca.

La intervención se realizó a partir de un proyecto autorizado por el Centro INAH Oaxaca y contó con la licencia para su ejecución.

Recuperan el patrimonio mixteco: El INAH concluye la restauración de pinturas en Chalcatongo de Hidalgo Fotos: Cortesía INAH

Estos trabajos derivan de la vinculación con la comunidad durante la atención a los daños ocasionados por los sismos registrados en 2017, y fueron posibles gracias al trabajo entre la comunidad, los responsables de la custodia del templo y el Centro INAH.

Templo de Santa María Asunción: Siglos de historia dominica en la Mixteca

Esta Parroquia fue construida entre 1543 y 1673 por los frailes dominicos. En su interior resguarda a la virgen de la Asunción rodeado por un retablo de estilo neoclásico cubierto de oro.

Recuperan el patrimonio mixteco: El INAH concluye la restauración de pinturas en Chalcatongo de Hidalgo Fotos: Cortesía INAH

En este santuario se encuentran los restos de Fray Lucero, que trabajo en proyectar la ruta dominica de la Mixteca a los Valles Centrales.

Beatriz Hernández Nicolás: La mirada afro-oaxaqueña en la restauración del patrimonio

En el equipo de restauración de las obras participó la pintora Beatriz Hernández Nicolás, única artista afro-oaxaqueña que trabaja en la restauración de templos y murales y está especializada en el rescate de edificios históricos y pinturas antiguas.