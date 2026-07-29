De Clara Porset a Legorreta: el MUAC analiza cómo el diseño del asiento moldea nuestra cultura

¿Cómo los objetos modelan la vida cotidiana? ¿Cómo el diseño participa activamente en la construcción de identidades culturales? Éstas son las principales interrogantes que plantea La historia de cómo sentarse. Variaciones del asiento en México, exposición que se inaugura este sábado, al mediodía, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

El hecho de sentarse, que parece un gesto simple, revela toda una cultura: la manera en que se dispone el cuerpo en el espacio. “La altura de un asiento, sus materiales, su cercanía con el suelo, la postura que exige o el contexto donde aparece hablan de formas de convivencia, de ideas sobre el descanso, el trabajo, la autoridad, la intimidad y el tiempo”, informa el museo.

'La historia de cómo sentarse' El MUAC inaugura exposición sobre el diseño en México Cortesía MUAC

Un recorrido por el cuerpo y el habitar a través del diseño contemporáneo

“La historia de cómo sentarse es, también, una invitación a mirar de otra manera los objetos que acompañan nuestra vida diaria. En México, sentarse nunca ha sido solamente ocupar un lugar: es una forma de entender el contexto y el propio mundo”, considera Ana Elena Mallet, la curadora de la muestra que reúne 40 piezas de la Colección de Diseño Moderno y Contemporáneo en México MUAC, iniciada en 2018.

Los asientos, que recorren los siglos XX y XXI, creados en materiales como madera, palma, tule, carrillo, mimbre, piel, latón, acero inoxidable, bronce, polipropileno y espuma, contienen una visión del cuerpo y del habitar.

'La historia de cómo sentarse' El MUAC inaugura exposición sobre el diseño en México Cortesía MUAC

Creadores icónicos y las fechas de exhibición en el MUAC

Diseñadas por creadores como Clara Porset, Pedro Ramírez Vázquez y Ricardo Legorreta, además de diversas empresas y despachos, las piezas constituyen una genealogía del asiento en México, entendida no como una historia lineal del mobiliario, sino como un entramado de apropiaciones, traducciones y reinvenciones.

La exposición, que se exhibirá del 1 de agosto y hasta el 11 de octubre próximo, evidencia cómo el asiento deja de ser un objeto funcional para convertirse en un territorio donde convergen tradición, modernidad, memoria y experimentación.