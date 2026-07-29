La obra orquestal Canto de Macario del compositor mexicano Antonio Juan-Marcos obtuvo dos Medallas de Plata en las categorías de partitura original y concepto en los Global Music Awards.

Dicha obra, comisionada por la Orquesta Sinfónica de Minería e inspirada en el cuento Macario, de Juan Rulfo (Excélsior, 26/06/2024), fue estrenada en julio de 2024 en la Sala Nezahualcóyotl, aunque no ha sido repuesta.

Un aliento a la creación y el trabajo con la Orquesta Sinfónica de Minería

“Este reconocimiento lo tomo como un aliento al trabajo, no sólo al mío, sino también de la Orquesta Sinfónica de Minería y con el maestro Carlos Miguel Prieto; es un aliento a un trabajo hecho y también a seguir adelante en nuevas obras, porque la creación de una obra es también una comunión con los músicos y con el director artístico”, comentó en entrevista Antonio Juan-Marcos.

Galardón internacional a la música mexicana: 'Canto de Macario' triunfa en los Global Music Awards Cortesía Mar Álvarez

Sobre esta obra, el compositor consideró que, a la distancia, representa un trabajo especial en su quehacer como creador y en su catálogo, “porque es una obra construida a partir de una pluralidad de elementos, que no había intentado hacer de manera consciente, en otros trabajos”, dado que antes se inclinaba por expandir una obra a partir de un elemento semilla.

Nuevos proyectos para 2027 y la circulación de la música contemporánea

El compositor adelantó que en 2027 estrenará una nueva obra orquestal, también inspirada en la literatura en español, y buscará estrenar en México algunas de las piezas que ya ha llevado a escenarios internacionales.

Galardón internacional a la música mexicana: 'Canto de Macario' triunfa en los Global Music Awards Cortesía Mar Álvarez

Por último, habló sobre las composiciones que de pronto no tienen una circulación suficiente.

“Las piezas son como los hijos, que uno les desea lo mejor, pero tienen su vida propia y no podemos controlar lo que pasa en su vida. Hay unas obras que no sé por qué se tocan más y no son siempre las que uno pensaría. Así que no hay forma de saber lo que ocurrirá con la vida de una obra. Pero en lo que uno sí tiene certeza es cuando algo se puede mejorar o completar de una pieza ya escrita”, concluye.