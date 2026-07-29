‘Cántico de Paz’ une en oración al Papa León XIV con Andrea Bocelli

El Papa León XIV presidió un momento de oración llamado “Cántico de Paz”, patrocinado por la Fundación Andrea Bocelli y celebrado en el Borgo Laudato Si’, parte de los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo.

El programa musical contó con la participación de Bocelli y el coro ABF Voices Of Choir, integrado por 164 niños y jóvenes de regiones afectadas por la guerra. El objetivo principal fue promover la paz a través de la música.

Evento de reflexión junto al Papa León XIV y Bocelli

Este evento por la paz, también conmemoró el 15 aniversario de la fundación el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

En tanto, la reflexión y la oración del Pontífice durante el evento se inspiraron en el famoso ‘Cántico de las Criaturas’ de San Francisco.

De acuerdo con el comunicado por la ABF (Fundación Andrea Bocelli), la iniciativa fue una oportunidad para transformar las diferencias en un esfuerzo armonioso por la construcción de la paz.

La música tiene este don. No borra las diferencias, sino que las transforma en armonía”, afirmó Bocelli.

Lo anterior, es algo de valor para los jóvenes voces de África, Italia, Israel y Palestina, quienes, con la experiencia, redescubrieron la comprensión recíproca y de compartir un objetivo común.

La oración coral con el Papa, explicaron los organizadores, ‘marca la culminación de un encuentro de diez días, durante el cual coralistas y educadores se han reunido por primera vez, unidos por la música en el espíritu de una aldea global’.

Mensaje de fraternidad universal

El evento, realizado en parte por los 800 años de la muerte de San Francisco, llevó un mensaje de fraternidad universal.

Continúa hablando con extraordinaria actualidad a un mundo herido por guerras, divisiones y crisis humanitarias, recordándonos que la paz nace de reconocernos hermanos, de cuidar la creación y de preocuparnos los unos por los otros”.

Durante el momento de comunión, el Papa León XIV elevó junto con los participantes una oración para invocar el don de la paz en el mundo, inspirándose precisamente en el mensaje universal del Cántico de las Criaturas.

En dicho encuentro, participaron los empleados de los Dicasterios de la Santa Sede, de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y de las Oficinas de la Curia Romana.

Al término de la celebración, cada delegación del coro ABF Voices entregó al Pontífice un objeto artesanal procedente de su propio país, con la voluntad de poner en valor su identidad y testimoniar la profunda gratitud al Papa por su mensaje de paz y fraternidad.

Además, todos los invitados fueron acogidos para un momento de convivencia en el Borgo Laudato si’, con un refrigerio compartido, ocasión de diálogo, encuentro y fraternidad.

En el recuerdo de San Francisco de Asís, a ochocientos años de su muerte, los organizadores concluyeron: