OAXACA. Oax,. La exposición Caballo, yak, oveja y cabra, de la artista Trine Ellitsgaard (Dinamarca, 1954), exhibe piezas textiles que elaboró desde 1979, en su etapa más temprana, hasta llegar a su madurez, para lo cual incursionó en la creación utilizando diversos materiales, obras que ahora se presentan en la Galería El Alacrán, en Murguía 302, en el Centro Histórico de Oaxaca.

Galería El Alacrán en Oaxaca exhibe la obra textil de Trine Ellitsgaard Cortesía Galería El Alacrán

La artista cuya trayectoria se ha desarrollado en distintas geografías y absorbiendo diferentes tradiciones culturales, inició su formación artística en su país natal y continuó con estudios y estancias en India, Islandia y Japón, experiencias que ampliaron su interés por los procesos artesanales, los diferentes materiales y texturas y las prácticas textiles.

Al igual que el artista plástico Francisco Toledo (1940-2019), quien fue su compañero de vida, Trine Ellitsgaard basa su trabajo en el respeto a la naturaleza y el uso racional de sus recursos.

Desde hace más de tres décadas, la creadora reside en Oaxaca, donde ha consolidado una práctica artística estrechamente vinculada con los saberes comunitarios y las fibras naturales. Su trabajo explora el tejido como lenguaje visual, espacio de memoria y sistema de conocimiento, integrando técnicas tradicionales, materiales orgánicos y procesos contemporáneos de experimentación.

De Escandinavia a Oaxaca: La evolución y experimentación con fibras naturales

En sus inicios Trine utilizó fibras de caballo y oveja, materiales comunes en Dinamarca, lo que se complicó tras su salida de su país natal, por la dificultad de viajar cargando dichos materiales, además de que al carecer de la materia prima la obra quedaría inconclusa.

Por ese motivo, Trine comenzó a explorar con materiales como fibras de agave, con las que ha trabajado en los últimos años en la creación de sus obras, las cuales han evolucionado. Las piezas tienen características, colores, tamaños e historias particulares.