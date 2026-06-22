Reinterpreta Nancy Bobadilla las cartas de la lotería mexicana

“Donde cantan las cartas", de la artista plástica regia Nancy Bobadilla Cortez (1988), es una muestra pictórica que explora la memoria y la identidad a través de la reinterpretación de las cartas de la lotería mexicana, en el taller de gráfica y galería La Máquina, ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca.

La exposición está compuesta por 22 obras al óleo, nueve monotipos y una litografía, con un tiraje de 40 piezas, que mezclan imágenes icónicas y simbólicas, generando nuevas lecturas y conexiones con lo humano y lo natural.

Bobadilla tiene una formación artística sólida en pintura y muralismo, especializada en figura humana, en instituciones como la Florence Academy of Art y la Angel Academy of Art.

Con una técnica magistral, la creadora da vida a atmósferas surrealistas y emotivas que invitan a reflexionar sobre la feminidad, la fuerza y la vulnerabilidad.

Nancy Bobadilla y su reinterpretación de las cartas de la lotería mexicana Cortesía La Máquina

Galería Taller La Máquina, un espacio de producción de arte

La Máquina es un espacio de producción de arte gráfico que cuenta con dos prensas litográficas traídas de Francia por barco hasta Veracruz y luego transportadas por tierra a Oaxaca. Se trata de la prensa J. Voirin de 1909, que trabaja con motor eléctrico y una prensa manual fabricada en 1830.

El taller se ubica a unos pasos del Antiguo Templo de Santo Domingo de Guzmán; el inmueble fue la casa del pintor Rodolfo Morales, el “Maestro de los Sueños”.

Hoy, este lugar es un verdadero santuario para los artistas gráficos que optan por la litografía. La Máquina está bajo la dirección del pintor y grabador poblano Francisco Limón (1965).

Es un espacio de experimentación creativa, donde distintos artistas de Oaxaca y el mundo se expresan a través de la impresión litográfica. Algunos de ellos son Greta Pruneda, Koichi Yamamoto, Darío Castillejos, Guillermo Olguín y Manuel Escobar.

Si viajarás próximamente a Oaxaca, no te pierdas la oportunidad de ver “Donde cantan las cartas”, la muestra estará expuesta hasta el 22 de septiembre.