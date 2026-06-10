El futbol desde la mirada de ellas en la Galería abierta del Bosque de Chapultepec

La Galería abierta del Bosque de Chapultepec inauguró la exposición Mirada de Gol, una iniciativa de Mexican Women Photographers que presenta la mirada femenina de 24 fotógrafas alrededor de este deporte.

"Festejo de las Pumas", de Elizabeth Velázquez, podrá visitarse hasta el 19 de julio en la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec. Foto: Eduardo Jiménez.

En la imagen, Elizabeth Velázquez, fotoperiodista de Excélsior junto a su fotografía Festejo de las Pumas, imagen que se tomó en el partido del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión, y para conmemorar el 8M, las jugadoras universitarias se enfrentaron al Mazatlán y utilizaron la camiseta morada. El marcador favoreció a Las Pumas 5-0.