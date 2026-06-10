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El futbol desde la mirada de ellas en la Galería abierta del Bosque de Chapultepec

Un grupo de mujeres fotoperiodistas exhibe su trabajo alrededor de este deporte desde las canchas profesionales hasta el futbol llanero, sin olvidar las cascaritas callejeras

Por: Ana Laura Jaso

En la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec se exhibe la muestra "Mirada de gol", con imágenes tomadas por mujeres fotoperiodistas. En la imagen, "Festejo de Las Pumas", de Elizabeth Velázquez, fotoperiodista de Excélsior.
En la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec se exhibe la muestra "Mirada de gol", con imágenes tomadas por mujeres fotoperiodistas. En la imagen, "Festejo de Las Pumas", de Elizabeth Velázquez, fotoperiodista de Excélsior.Foto: Eduardo Jiménez.

La Galería abierta del Bosque de Chapultepec inauguró la exposición Mirada de Gol, una iniciativa de Mexican Women Photographers que presenta la mirada femenina de 24 fotógrafas alrededor de este deporte.

"Festejo de las Pumas", de Elizabeth Velázquez, podrá visitarse hasta el 19 de julio en la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec.
"Festejo de las Pumas", de Elizabeth Velázquez, podrá visitarse hasta el 19 de julio en la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec.Foto: Eduardo Jiménez.

En la imagen, Elizabeth Velázquez, fotoperiodista de Excélsior junto a su fotografía Festejo de las Pumas, imagen que se tomó en el partido del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión, y para conmemorar el 8M, las jugadoras universitarias se enfrentaron al Mazatlán y  utilizaron la camiseta morada. El marcador favoreció a Las Pumas 5-0.

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