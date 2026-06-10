El futbol desde la mirada de ellas en la Galería abierta del Bosque de Chapultepec
Un grupo de mujeres fotoperiodistas exhibe su trabajo alrededor de este deporte desde las canchas profesionales hasta el futbol llanero, sin olvidar las cascaritas callejeras
La Galería abierta del Bosque de Chapultepec inauguró la exposición Mirada de Gol, una iniciativa de Mexican Women Photographers que presenta la mirada femenina de 24 fotógrafas alrededor de este deporte.
En la imagen, Elizabeth Velázquez, fotoperiodista de Excélsior junto a su fotografía Festejo de las Pumas, imagen que se tomó en el partido del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión, y para conmemorar el 8M, las jugadoras universitarias se enfrentaron al Mazatlán y utilizaron la camiseta morada. El marcador favoreció a Las Pumas 5-0.