Fusionan tradición e IA en cortometraje 'Toystorytetic', dirigido por Fach Ponce 

El cortometraje Toystorytetic fue grabado en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, utilizando figuras de trapo, caracterizadas como zapatistas, dándoles vida a través de inteligencia artificial y acompañados de otros personajes y juguetes artesanales.

De la mano del director chiapaneco Fach Ponce y del estudio FFIStudio, se convirtió en un emotivo cortometraje que se ha transformado en un fenómeno viral en redes sociales, al imaginar la vida secreta de los juguetes más emblemáticos de la cultura popular cuando los humanos no los ven.

De acuerdo con Fach Ponce, narra la travesía de Marcos (subcomandante del EZLN), convertido en un muñeco zapatista, y la odisea urbana para reencontrarse con Ramona, una tradicional muñeca de trapo, tras ser separados en una mochila.

Con muñecos de trapo de personajes zapatistas y artesanías, cuentan la historia secreta de los juguetes. Gaspar Romero

En su camino encuentra muñecos de plástico de la lucha libre, un balero tradicional y otros juguetes de los mercados populares como el de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas.

Innovación técnica: la inteligencia artesanal

El secreto detrás de la producción es la “inteligencia artesanal” y destaca por su innovador apartado técnico, al fusionar el ojo creativo humano con las herramientas digitales del momento.

Fach indicó que en este trabajo mezcló de forma única la animación tradicional y la inteligencia artificial para dar fluidez y dinamismo a los personajes artesanales.

Con muñecos de trapo de personajes zapatistas y artesanías, cuentan la historia secreta de los juguetes. Gaspar Romero

Aunque se apoya en la IA, el modelado, guion, voces de doblaje y montaje fueron construidos de forma manual por el estudio chiapaneco”, apuntó Fach.

Identidad tzotzil y distribución en redes

Toystorytetic utiliza el sufijo “tetic” en su título para hacer referencia a la palabra tzotsil tik, que significa ‘lo nuestro’, reforzando las raíces de los pueblos originarios de Chiapas.

La historia, dividida en dos partes, será distribuida en Facebook y desde las plataformas de sus creadores en la cuenta oficial de FFIStudio.