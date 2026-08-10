Una apuesta visual desde Iberoamérica llega al Centro Cultural de España en México

Las 116 ilustraciones seleccionadas en la decimosexta edición del certamen Iberoamérica Ilustra, impulsado por Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se exhiben en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), para mostrar la potencia creativa de la ilustración en América Latina, España y Portugal.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 27 de septiembre, lleva por título Exposición 16 Iberoamérica Ilustra y destacan piezas como En el centro del silencio hay una fiesta, del filósofo e ilustrador mexicano Armando Fonseca, ganador de dicha edición y reconocido “por su capacidad para construir un lenguaje visual vibrante que dialoga con la infancia, lo ancestral y lo universal, a partir de referencias vinculadas con la cultura popular y la memoria colectiva”.

También incluye el trabajo de la ilustradora argentina María José de Tellería, quien recibió una mención especial, y otras propuestas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Portugal, Uruguay y Venezuela.

'La muerte-La vida', de Armando Fonseca, se exhibe en el Centro Cultural de España en México (CCEMx). Cortesía Iberoamérica Ilustra/ CCEMx

Talento iberoamericano en el mercado global

El proyecto de Iberoamérica Ilustra surgió hace 17 años, porque nos dimos cuenta de que en las ferias internacionales de libro ilustrado y de ilustración había una sobrerrepresentación de creadores europeos, asiáticos y una subrepresentación de ilustradores latinoamericanos”, comentó en entrevista Quetzal León, curador de la exposición.

Entonces, “nos dimos a la tarea, junto con la FIL de Guadalajara, de convocar a un premio que tuviera el fin de promocionar la ilustración iberoamericana, pero no sólo desde el aspecto de apreciar bonitas imágenes, sino mostrando que los ilustradores iberoamericanos podían competir en mercados internacionales y que pudieran tener un valor en el mercado”, explicó.

'Le pedí un caballo azul', de Maria Jose de Telleria, se exhibe en el Centro Cultural de España en México (CCEMx). Cortesía Iberoamérica Ilustra/ CCEMx

Temáticas contemporáneas e historias incómodas

¿Qué historias se cuentan a lo largo de estas 116 piezas?, se le pregunta a Quetzal León. “Hay temáticas que van desde la relación del hombre con la naturaleza, vigente entre las nuevas generaciones, así como lo local y lo que sucede en los barrios latinoamericanos e iberoamericanos.

Hace algunos años ganó Ana Peñas con un trabajo que hablaba sobre la gentrificación en el centro de Valencia, desde una perspectiva muy emotiva y crítica, y en esta ocasión también hay temas que tienen que ver con la localidad, como Alejandra Pérez, de Colombia, que tiene que ver con la vida de la calle, el barullo contemporáneo, y otros trabajos hablan sobre la representación del cuerpo”, detalló.

'A veces ella salía sola', de María Jose de Telleria, se exhibe en el Centro Cultural de España en México (CCEMx). Cortesía Iberoamérica Ilustra/ CCEMx

¿Algún ilustrador abordó temas poco usuales? “Sí, también se tocan temas incómodos. Por ejemplo, una ilustradora abordó el tema de la bipolaridad a partir de la serie Mi novio bipolar, que es algo que antes no se trataba ni se ponía en la mesa”.

Se alza otro mexicano con premio de ilustración

El ilustrador Luis Miguel San Vicente Oliveros (CDMX, 1970) se alzó como ganador del 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra y recibirá el reconocimiento el domingo 29 de noviembre, a las 13:00 horas, en el Salón de Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El ilustrador Luis Miguel San Vicente Oliveros (CDMX, 1970) se alzó como ganador del 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra y recibirá el reconocimiento el 29 de noviembre de 2026 en la FIL Guadalajara. Cortesía Iberoamérica Ilustra

Su trabajo, descrito por el jurado como “una obra de gran potencia visual y dinamismo singular a partir del color y el movimiento”, será premiado con cinco mil dólares, el encargo de ilustrar la portada del 17 Catálogo y tendrá un espacio central en la muestra de la FIL Guadalajara, este 2026.

En esta edición se recibieron 827 propuestas de 20 países iberoamericanos, de los cuales el jurado eligió a los 43 ilustradores que integrarán el 17 Catálogo (un ganador, cinco menciones honoríficas y 37 seleccionados).

Obras del ilustrador Luis Miguel San Vicente Oliveros, ganador del 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra. Cortesía Iberoamérica Ilustra/ CCEMx

Egresado de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, ha ilustrado más de 90 libros infantiles para editoriales en Estados Unidos, España, Croacia, Inglaterra, China, México y otros países de Latinoamérica.

Su obra ya fue galardonada con el primer lugar en el Pictoric Illustration Contest, Ucrania (2026) y en la Sharjah Exhibition for Children’s Illustrations (2025).