La historia de Frankenstein se transforma en danza contemporánea en CDMX

Frankenstein es una de las novelas más importantes de la ciencia ficción y, durante años, ha capturado la atención de lectores al plantear los límites de la ambición humana. Ahora, la historia creada por Mary Shelley llegará al escenario a través de la danza contemporánea de La Infinita Compañía.

Con una propuesta que busca despertar distintas emociones en los espectadores, esta puesta en escena llevará al público a seguir la historia del doctor Frankenstein, un hombre obsesionado con descubrir el secreto de la vida y que termina enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones.

Frankenstein llega a la danza contemporánea con La Infinita Compañía

Esta dramaturgia está basada en la novela de Mary Shelley, con dirección de Rodrigo González, y representa una reinterpretación en danza contemporánea de este clásico de la literatura.

A través del movimiento y el lenguaje corporal sobre el escenario, la obra busca transmitir al público la soledad de una criatura que busca aceptación, así como la obsesión de su creador por desafiar los límites de la vida.

La Infinita Compañía cuenta con 17 años de trayectoria y más de 50 obras, con presencia tanto nacional como internacional en proyectos de danza y teatro.

A lo largo de su trayectoria, la compañía también se ha presentado en espacios como la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico y el Castillo de Chapultepec.

Frankenstein en danza contemporánea. Foto: Cortesía de la infinita compañía.

Elenco de Frankenstein en danza contemporánea

La obra cuenta con un elenco que tiene como objetivo hacer que los espectadores experimenten las emociones y conflictos de los personajes a través de la danza.

Con una duración de 60 minutos, esta propuesta está dirigida a adolescentes.

Yokoyani Arreola-La Criatura.



Álvaro Pérez - Dr. Víctor Frankenstein.

Pamela Grimaldo - Elizabeth Lavenza, hermana adoptiva y prometida de Víctor.

José Ortiz - Henry Clerval, mejor amigo de Víctor.

Frankenstein en danza contemporánea. Foto: Cortesía de la infinita compañía.

¿Cuándo y dónde ver Frankenstein en Ciudad de México?

Esta obra de danza contemporánea se llevará a cabo en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, ubicada en Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Ciudad de México.

Las funciones serán del 24 de septiembre al 18 de octubre de 2026, con los siguientes horarios:

Jueves y viernes: 20:00 horas.

Jueves y viernes: 20:00 horas. Sábado: 19:00 horas.

Domingo: 18:00 horas.

Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster y en las taquillas del Instituto Cultural Helénico, con precios desde 660 pesos en línea.

Si quieres vivir de una manera diferente la historia de Mary Shelley, esta propuesta de danza contemporánea presenta una nueva mirada a Frankenstein, en la que el movimiento busca transmitir la soledad, la obsesión y el deseo de aceptación que atraviesan a sus personajes.