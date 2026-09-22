Reapertura de la Casa del Poeta en CDMX: Alistan convocatoria y perfil para su nueva dirección

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que se realizará la tercera mesa de trabajo para definir la nueva etapa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde mañana, de 11:00 a 13:00 horas, en dicho recinto ubicado en Álvaro Obregón No. 73, colonia Roma Norte.

La sesión, detalló la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado, dará continuidad a las mesas realizadas los días 7 y 21 de agosto, “como parte del proceso de diálogo impulsado por la Secretaría de Cultura con poetas, colectivos, grupos, organizaciones y personas vinculadas con el ámbito literario para construir acuerdos que permitan avanzar hacia la reapertura y una nueva etapa de la Casa del Poeta”.

Convocatoria y perfil directivo: Los puntos clave para la reapertura

Reapertura de la Casa del Poeta en CDMX: Fotos: Cortesía Secretaría de Cultura CDMX

En la sesión, reportó la dependencia, se retomará la discusión sobre el perfil idóneo para quien dirija el espacio literario y el proyecto de la convocatoria para la designación de la persona titular del recinto, junto con una propuesta de la Secretaría para la posible integración de las y los poetas que participarán en el comité seleccionador.

La tercera mesa, abundó la Secretaría de Cultura, contará con la participación de poetas a título individual, representantes de colectivos, grupos y organizaciones y otras personas vinculadas con el ámbito literario.

Preservar la vocación literaria en la colonia Roma Norte

“Con esta tercera sesión, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México busca avanzar hacia la definición de los instrumentos y acuerdos necesarios para la reapertura de la Casa del Poeta Ramón López Velarde y el inicio de una nueva etapa que preserve su vocación histórica como espacio de referencia para la poesía y fortalezca su relación con la comunidad poética y con nuevos públicos”