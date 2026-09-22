En las páginas sagradas del santoral católico, la conmemoración litúrgica destaca la figura inquebrantable de San Mauricio, comandante de la mítica Legión Tebana en el siglo III.

Al mando de miles de soldados cristianos originarios de Egipto, este valeroso oficial prefirió desobedecer una orden directa del emperador Maximiano antes que sacrificar a inocentes o rendir culto a deidades paganas. Su objeción de conciencia lo llevó a dar la vida junto a sus tropas en el actual cantón suizo del Valais, firmando uno de los episodios de valentía militar y ética cristiana más estremecedores de la Antigüedad.

Esta memoria histórica se fundamenta estrictamente en los registros oficiales. Estos testimonios ratifican la veracidad martirial vivida en la antigua Agauno, consolidando a este santo como una columna de integridad espiritual para la Iglesia universal.

Qué santo se celebra hoy 22 de septiembre: San Mauricio, oración y auxilio del valor Canva

Qué santo se celebra hoy 22 de septiembre y cómo pedir su auxilio

El personaje principal de este 22 de septiembre es San Mauricio, patrono de los soldados, armeros y de quienes enfrentan severos dilemas éticos. Junto a él se conmemora a sus fieles compañeros legionarios (entre ellos San Cándido y San Victorio), así como a Santa Basila de Roma y San Emeramo de Ratisbona.

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Cómo pedir auxilio a San Mauricio en momentos de prueba

Para implorar el auxilio de San Mauricio basta con buscar un espacio de recogimiento interior. Presenta tus batallas personales y solicita firmeza para no negociar tus valores.

Encender una vela ante un crucifijo simboliza la luz divina que guiaba a la Legión Tebana en medio de las presiones de su época.

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El poderoso legado ético de San Mauricio para el creyente actual

San Mauricio nos enseña que la verdadera lealtad nunca exige renunciar a la propia fe ni actuar en contra de la justicia. Su respuesta al emperador sigue resonando como un himno de libertad interior.

Cuando debas tomar posturas complejas en tu entorno laboral o familiar, la intercesión de este mártir fortalece el espíritu para no ceder ante imposiciones injustas.

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Oración de auxilio y firmeza espiritual

Oh Dios todopoderoso, que concediste a San Mauricio y a sus valientes compañeros la gracia de permanecer fieles a tu amor por encima de cualquier poder terrenal: concédenos, por su santa intercesión, la fortaleza necesaria para defender la verdad, mantener recta la conciencia y salir victoriosos de las pruebas diarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Que el testimonio de valor de este gran mártir transforme tus dudas en convicción. No importa qué tan abrumadora sea la batalla física o emocional que enfrentes hoy; cuando colocas tus principios por encima de las presiones externas, la paz divina protege tu corazón. Avanza con el frente en alto y confía en la victoria del bien.