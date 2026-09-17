Coatepec se prepara para entrar en el ciclo más profundo de identidad, ya que del 20 al 30 de septiembre se realizarán las Fiestas de San Jerónimo, donde la devoción y las actividades culturales marcan la vida del Pueblo Mágico.

La cartelera articula tradición, arte popular y expresión regional, con tres ejes centrales: la Bajada de Arcos, el Encuentro de Arpa, y el Jarochódromo, además de la alfombra devocional. Una fiesta en torno a San Jerónimo, un santo al que invocan en estudio y conocimiento, discernimiento espiritual, protección contra errores doctrinales y trabajo en comunidad.

Coatepec se llena de color y tradición con la llegada de las Fiestas de San Jerónimo 2026 Fotos: Lourdes López

Bajada de Arcos y alfombras de aserrín: La tradición única del Pueblo Mágico

Esta fiesta patronal reafirma su carácter único, ya que Coatepec es el único municipio del país que realiza la Bajada de Arcos, diez estructuras monumentales que se trasladan hacia el centro, rodean el parque y convierten la devoción en obra en la que participan vecinos de diferentes barrios. La alfombra tradicional, elaborada con aserrín, flores y pigmentos naturales, es el símbolos más reconocible de la celebración.

Encuentro de Arpa y Jarochódromo 2026: Fechas y participantes

El Encuentro de Arpa San Jerónimo, el 26 de septiembre, presentará a dos invitados internacionales, Fernando Bernal, de Colombia y Ángel Romero, de Venezuela, intérprete especializado en música llanera y fusiones contemporáneas.

Coatepec se llena de color y tradición con la llegada de las Fiestas de San Jerónimo 2026 Fotos: Lourdes López

El festival busca consolidarse como nuevo punto de referencia del arpa veracruzana, con una generación de jóvenes intérpretes.

El 27 de septiembre se realizará el octavo Jarochódromo, recorrido dancístico que ya alcanzó más de mil 321 participantes y cerca de 60 grupos inscritos. La ruta iniciará en la calle 5 de Mayo, rodeará el parque y concluirá en Aldama, con agrupaciones provenientes de diversas regiones de Veracruz y de otros estados del país. La danza se confirma como una de las expresiones comunitarias más potentes de la festividad.