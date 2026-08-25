ALMOLONGA, Ver.— La comunidad de Almolonga confirmó la realización de su fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel, una de las celebraciones religiosas más antiguas y vigorosas del corredor montañoso central, la cañada de Actopan.

Las actividades se desarrollarán del 26 al 28 de septiembre, con el programa tradicional que mezcla ritual católico, música de viento y las comparsas de disfrazados que han dado identidad cultural a la localidad, con la comparsa afromexicana de los toros.

Amanecida, procesión mayor y comparsas de disfrazados

La festividad inicia con la amanecida: repique de campanas, cohetes y la primera salida de los grupos de disfrazados que recorren las calles con máscaras de toro, telas brillantes y bandas de viento.

El 27 de septiembre se realiza la procesión mayor, donde la imagen de San Miguel Arcángel es acompañada por familias, mayordomos y comparsas por el corazón del pueblo. Ese día se concentran las ofrendas comunitarias y la comida tradicional que incluye antojitos locales y cocinas familiares abiertas al público.

Almolonga alista la fiesta patronal de San Miguel Arcángel y sus tradiciones afromestizas Fotos: Especial

El 28 de septiembre se celebra la misa solemne, seguida de un recorrido de comparsas y un fandango comunitario con el que cierra la fiesta.

Cohesión comunitaria, tradición afromestiza y sazón local

Para la población, la celebración funciona como un eje de cohesión social y como un espacio de continuidad cultural en una región marcada por la migración, la crisis económica y la pérdida de prácticas tradicionales.

Este festejo es parte de las festividades del corredor ritual de Naolinco, donde persiste el sincretismo, con expresiones afromestizas y campesinas unidas a una religiosidad popular que combina la devoción católica con formas comunitarias de resistencia cultural.

La celebración es considerada una de las más sólidas y participativas de la región, junto con las de Naolinco y Coyolillo.

En este festejo no puede faltar la comida que mezcla el mole con arroz tradicional y los tamales. Las casas del pueblo se adornan para honrar al santo patrono.