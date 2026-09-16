Patria Grande” lleva el arte textil mexicano al Palacio Legislativo de Veracruz

XALAPA, Ver.- La exposición Patria Grande: Arte Popular Mexicano llegó al Palacio Legislativo de Veracruz como una lectura expandida del país a través de sus tejidos en esta colección.

Más de 60 trajes tradicionales bordados, deshilados, tejidos en telar de cintura, aplicaciones y técnicas que sobreviven gracias a la herencia artesanal, integran una muestra que coloca al vestido como documento histórico, político y afectivo.

Bajo la curaduría del investigador Nahúm Darío González Montero, la exhibición propone un recorrido por la diversidad cultural del territorio nacional y por la memoria que cada prenda resguarda: símbolos de resistencia, cosmovisiones indígenas, cromáticas regionales y narrativas que se heredan de generación en generación.

El trabajo textil es parte de las culturas vivas de México. Foto: Lourdes López.

Nahúm Darío González expresó que la propuesta se inscribe en las actividades septembrinas, por las fiestas patrias. y busca reactivar la conversación sobre el patrimonio cultural inmaterial, un campo donde las comunidades artesanas sostienen, con trabajo silencioso, la continuidad de técnicas que hoy enfrentan presiones económicas, migración y pérdida de relevos generacionales.

En Patria Grande: Arte Popular Mexicano, el cuerpo aparece como archivo y como frontera, un espacio donde se inscriben identidades, celebraciones y luchas.

En paralelo, artesanas de la región de Soledad Atzompa, también ofrecen una muestra de su arte textil, con los quexquémitl (punta de cuello) y las blancas blusas de encaje adornadas con listones de colores. Las mujeres jóvenes han resaltado con orgullo que están regresando a su origen, a su vestimenta tradicional y ofrecen sus diseños en una exposición y venta.

Además, han trasladado parte de su fabricación para que el público aprecie el trabajo del tejido en telar. de cintura y ofrecen adornos y accesorios personales.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas, en el Palacio Legislativo de Xalapa.