Gusti le pregunta a su hijo Mallko cómo se dice papá en inglés y la respuesta es: “Feo”. Le cuestiona si prefiere comer o limpiar y el joven de 19 años le contesta tajante: “Mira Gus, a partir de ahora, sólo interactuaré con mamá. ¡Contigo no!”.

El ilustrador argentino, quien vive en Barcelona desde hace 33 años, le insiste al chico con condición de síndrome de Down: “¿Eres feliz?”, a lo que él responde: “¡Tengo hambre!”. Y remata: “¿Quieres cambiar de padre?”, y Mallko le dice sin dudar: “¡Hoy, no!”.

El artista gráfico acaba de publicar Mallko (Océano Travesía), el segundo libro que le dedica a su vástago menor, en el que a través de dibujos en acuarela y textos con humor comparte cómo es “vivir con un hijo y un cromosoma de más”, como reza el subtítulo.

Mallko es gracioso, tiene sentido del humor, y una manera especial de decir las cosas; te da respuestas que no te esperas, verdaderos tesoros que iba apuntando”, comenta en entrevista con Excélsior.

En mi familia, él es Mallko, sin más. En el mundo, a menudo lo etiquetan antes de conocerlo: ‘es especial’, ‘es un ángel’, ‘es diferente’… Siempre terminas queriéndolo”, afirma.

Portada del libro que se presentará en la FIL Guadalajara el 29 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Salón A del Área Internacional. Cortesía Océano Travesía

Tras publicar Mallko y papá (2014), en el que narra cómo pasó de no aceptar a su hijo por su condición genética a “quererlo tal y como vino al mundo”, Gustavo Ariel Rosemfeft (1963), mejor conocido como Gusti, decidió describir la evolución de esta convivencia.

“Me regalaron una libreta preciosa. Dibujé a Mallko en acuarela y me gustó cómo se veía. Me propuse hacerle un dibujo cada día durante cinco meses. Imagínate la cantidad de imágenes que salieron. Lo dibujo todo el tiempo. Lo puedo hacer con los ojos cerrados.

La intención no era hacer un libro. Pero varias personas me decían que los dibujos eran hermosos. Y decidí armar algo diferente al primero. Además de las ilustraciones, introduje los diálogos, las cosas que él me dice, que a veces me sorprenden, y algunas son divertidas”, explica.

El autor e ilustrador de más de 150 libros detalla que describe “cómo Mallko ha evolucionado a partir de sus años, sus inquietudes, su vida en casa, en el colegio, las novias. A veces le gusta ayudar en la limpieza de la casa y lo premiamos con algún reconocimiento o incluso con un dinerito, que va juntando.

A Mallko, cuenta su papá, le gusta elegir sus camisas y ponerse perfume. Cortesía Océano Travesía

Nos está pidiendo que lo dejemos, quiere ser independiente. Vivimos cerca de la montaña, a unos 15 minutos de Barcelona. El otro día quiso ir a comer un helado y lo dejamos. Tuvo que bajar hasta la estación de tren, tomarlo y después subir en una especie de funicular. Sentimos confianza porque en el barrio lo conocen”, dice.

“Ahora está haciendo grandes avances con la lectura, porque le costaba trabajo; lee, sobre todo, las mayúsculas. Y ha aprendido varios idiomas, porque en la casa los hablamos. Le gusta elegir sus camisas y ponerse perfume”, agrega.

Gusti, cuya obra ha sido traducida a unos 20 idiomas, desea que la gente conozca cómo son realmente las personas con esa condición genética, “porque hay mucha ignorancia y falta de comprensión”.

El dibujante acaba de lanzar además el libro Es muy fácil viajar con un oso. “Es una metáfora de lo que es viajar con Mallko, pero lo mismo con un bebé, un anciano o una persona en silla de ruedas. Las situaciones absurdas que debes enfrentar. Si la gente fuera más empática y tolerante, todo sería más fácil. Te la pasas mal, pero es divertido. Lo tomo con humor, no queda de otra”.

“Es muy fácil viajar con un oso” se presentará en la FIL Guadalajara el 30 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Ilustradoras. Cortesía Océano Travesía

Gusti se siente afortunado por vivir esta experiencia. “Estoy muy contento. Claro que a veces son intensos, en lo bueno y en lo malo, y pueden ser también bastante difíciles. Pero hemos logrado llevar todo a la normalidad”.

Confiesa que desea hacer una trilogía de Mallko. “Pero más adelante, cuando sea más adulto, porque, a partir de cierta edad, empiezan a ir más rápido que nosotros, así es su genética. E incluir pensamientos que tengo sobre el uso que se hace de los jóvenes con síndrome de Down”.

Tiene planes que escribir un libro no infantil, en el que evoque la muerte de sus padres durante la pandemia de covid. “Dibujar es mi manera de superar el duelo”.